北水托市　港股企穩29400

恒生指數全日收報29，466.2點，升57.2點。 中評社香港3月20日電／市場觀望美聯儲議息，大市好淡爭持，但仍守穩於29，400點關口，港股連升第四日。不過投資氣氛猶豫，令大市交投回落至千億元以下。恒指昨日略為高開後，曾最多升過77點，見29，486點近9個月高位，之後跟隨A股轉跌，一度跌近90點。尾市又有買盤吸納，全日收報29，466點，升57點，成交額993億元。國指升11點，報11，686點。



香港文匯報報道， 雖然大市交投略為回落，但“港股通”昨日仍錄得約1.4億元淨流入，當中萬洲（0288）續受“北水”追捧，昨日吸資近3.4億元，令萬洲再升逾半成。相反，恒大（3333）港股通就走資近3.4億元，惟該股仍大升5.3%。



另外，騰訊（0700）業績前也受北水追捧，昨日再吸資1.6億元，令股價升0.3%報370元，是去年8月以來，收市首次於370元之上，旗下的閱文（0772）績後更炒高8.3%。該股在業績前傳出會裁減中層員工，以加強競爭力，消息令股價向上。市場人士指出，小米（1810）業績勝預期，股價漲2.5%，也有助科技股板塊繼續向上。



分析員：港股短期料壓力仍存



招銀國際研究部策略師表示，港股今年來走勢強勁，令技術走勢上，有望在最快在本周出現50天線升穿250天牛熊線的大型利好訊號，但他提醒，大市成交回落，反映短期壓力存在，後市有一定機會先行回調至29，000點。



受惠業績四環醫藥飆逾一成



近日強勢的內房股現回吐壓力，融創（1918）破頂後倒跌1%。但碧桂園（2007）業績後有追捧，收市升2.9%。醫藥股業績後同樣有買盤，當中藥明生物（2269）升2.9%，石藥（1093）最高見過15元，收市仍升3.3%，中生（1177）大升5.1%，四環醫藥（0460）更誇張，業績後炒高10.5%。



油價升上4個月高位，中石油（0857）升2.5%，中石化（386）升0.3%。不少港人視為“收息愛股”的港燈（2638），業績差過市場預期，並預期未來數年，派息將減少20%，股價大跌逾4.2%。



瑞信：盈利不確定 港燈續“跑輸”



瑞信發表報告指，港燈未來數年在新的回報機制下，派息將減約20%，該行料港燈的股息率將跌至3.7%，接近史上最低水平。隨盈利不確定，該行相信港燈將繼續“跑輸大市”，目標價6元。摩通也指出，未來數年港燈減派息約兩成，減幅大於該行預期的13%。