2020初選　卓榮泰：將成立五人協調小組

卓榮泰。（中評社 資料照） 中評社台北3月20日電／民進黨主席卓榮泰昨天接受廣播媒體專訪表示，今天民進黨中常會將成立協調小組，因“總統”協調高難度，“大師兄（指卓榮泰自己）沒辦法，要找很多老師父”。目前5人名單中，除了他本人之外，他屬意民進黨“立院”黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、“總統府”秘書長陳菊，以及“行政院”自己推派的人選。



卓榮泰昨天接受廣播節目主持人鄭弘儀專訪時表示，“總統”初選協調是高難度工作，“大師兄沒辦法，要找很多老師父才有辦法協調”，協調過程無所不能談。他並說，協調是法定機制，當然希望協調就可以產生結果，但協調不是壓迫式的，真的不行，就進入後續的民調。若進入民調，民進黨的民調中心、以及委託單位做出來的民調不容懷疑，他已經用補選機制測試過一次，他有信心。



對於“總統”初選，卓榮泰提出四項要求，一、黨負責人一定中立、公正，二、要求黨務主管絕對中立，選務絕對公平，三、要求黨公職在登記還沒完成、結果出爐前，不宜過度表態，否則會將其解讀為個人喜好或派系運作，四、請求所有支持者在結果出爐前，不要對另外一方太情緒化。



卓榮泰說，民進黨本來就有初選機制，賴清德登記不會讓黨內分裂，也不能分裂，其他競爭政黨都在看民進黨是否可以度過這關。他認為以賴清德和蔡英文的高度、能力、脾氣、過去合作關係，都不會廝殺到血流成河，他也有義務防止這件事情發生。初選就是民主出發，最後要達到團結。