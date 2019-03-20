陳水扁諷表忠大戲　蔡如搞籌安會

針對賴清德領表登記民進黨2020年大選初選，陳水扁在臉書發表看法。（照片：陳水扁新勇哥物語臉書） 中評社台北3月20日電／“行政院”前院長賴清德18日登記投入2020大選民進黨初選，挑戰尋求連任的蔡英文。英系“立委”陳明文等串連，已有30多位綠委丶民進黨縣市長表態支持蔡。陳水扁20日凌晨在臉書新勇哥物語提到，這不是蔡英文要走的“國家”正確的民主道路，更是陷蔡於不義。



陳水扁在影片中提及，民國初年六君子籌安會反對民主鼓吹君主立憲制，認為民主選出“總統”國家會動亂，1915年12月12日袁世凱宣布1916年為洪憲元年，國號“中華帝國”，終因不敵民意與各方勢力，102天後袁大“總統”的皇帝夢碎。



陳表示，經過黨內初選競爭最後勝出的民進黨籍部分“立委”與縣市長，在黨內初選提名只因有人登記挑戰，卻以團結為由發起連署反對競爭，逼使“立委”等公職人員選邊站，造成內部分裂，這不是蔡英文要走的國家正確的民主道路，也陷蔡英文於不義！



陳水扁臉書全文如下：



陳水扁談民主多元，包容尊重，黨公職選舉包括初選有競爭都是民主常態，不是破壞團結。



陳水扁1994年市長初選、蔡英文2008年黨主席選舉都是三人競爭，選後也沒有分裂。



陳水扁說賴揆的政治信仰與理念跟他相近，但沒有挺賴要逼退蔡。反而在3／15錄好，3／16播出的陳水扁踹共還堅決保證賴揆領表登記參選2020幾乎等於零，而且從最新民調顯示小英回穩，柯P下滑，韓流沒有強到無敵。



蔡英文連任之路還是有贏的機會。何況兩位黨主席候選人都主張民進黨沒有現任“總統”優先的傳統。