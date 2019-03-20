防止大規模殺傷性武器擴散取得顯著進展

中評社北京3月20日電／聯合國安理會19日就防止大規模殺傷性武器擴散問題舉行會議。安理會1540委員會主席德賈尼表示，全球在防止大規模殺傷性武器擴散方面取得了“顯著進展”。



德賈尼說，至今已有182個國家向1540委員會提交了已經落實或計劃實施的相關措施。由各國自願制定行動計劃對落實防止大規模殺傷性武器擴散的安理會第1540號決議很有幫助，行動計劃有助於找出各國現有法規和管控體系的不足，並能進一步促進機構間的合作。



德賈尼強調，促進聯合國會員國之間的信息分享與交換是委員會的核心工作之一。委員會及專家組將繼續推動加強與國際原子能機構、禁止化學武器組織等國際機構的合作。委員會還將通過各國議會聯盟促進與各國議員的聯繫，並通過網站等平台增加民間對委員會相關工作的關注和參與。



德賈尼指出，執行1540號決議是一項長期的任務，需要在國家、區域和國際層面作出持續努力。



2004年4月28日，聯合國安理會通過第1540號決議，申明核武器、化學武器和生物武器及其運載工具的擴散對國際和平與安全構成威脅，要求各國通過立法來防止核生化武器及其運載工具的擴散，並對相關材料實行適當的國內管制，防止非法販運。決議同時決定設立由安理會全體成員組成的防擴散委員會，即1540委員會，以審議各國提交的決議執行情況報告，鼓勵各國推動決議的全面執行。



（來源：新華網）