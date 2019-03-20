英議會下院議長不讓“脫歐”協議三度表決

中評社北京3月20日電／英國議會下院議長約翰·伯科18日以議會415年傳統為由，拒絕政府與歐洲聯盟達成的“脫歐”協議在不作大改的情況下訴諸第三輪表決。



伯科的決定讓首相府措手不及，也讓前景在距英國原定“脫歐”日期僅11天之際更加不明朗。



【拒絕表決】



伯科當天援引議會下院1604年開始的一項傳統說，同一會期內實質相似的不同議案不能接受多次表決。



他認定，英國政府兩次提交議會下院表決的“脫歐”協議“本質相同”。政府“不能合法地”重新提交與先前已遭否決版本“相同或本質相同”的“脫歐”協議。議會下院不會再次表決“脫歐”協議，除非協議與先前提交版本相比有基礎性改動。



英國首相特雷莎·梅去年11月與歐盟談妥的首份“脫歐”協議今年1月15日遭英議會下院否決。對關聯北愛爾蘭邊界的“備份安排”作出一定增補的協議本月12日再遭議會下院否決。在隨後兩天的表決中，議員們拒絕英國“無協議脫歐”、支持延期“脫歐”。



特雷莎·梅原計劃推動協議本周第三度在議會下院接受表決，以便在21日至22日的歐盟布魯塞爾峰會上申請延期“脫歐”。如果協議第三次遭否決，特雷莎·梅可能申請把“脫歐”日期延後較長時間；如果協議獲通過，則英國經技術性短暫延期後依然可能“有協議脫歐”。



路透社報道，伯科的決定似乎在英國首相府意料之外。一名發言人說，伯科事先沒有就發表這份聲明知會首相府。這名發言人沒有披露政府是否會再度推動“脫歐”協議表決以及新表決的日期。