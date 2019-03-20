香港生活成本全球最貴　樓價升推高物價

中評社香港3月20日電／英國經濟學人智庫昨公佈2019年《全球生活成本調查報告》，結果顯示，在全球133個具有代表性的城市中，香港生活成本由2018年的全球第4，躍升至與新加坡和巴黎並列第一。除麵包等少數商品價格略有下降外，香煙、燃油、酒類等絕大數商品的價格在過去一年有上升。分析指出，除匯率原因外，香港不斷上升的樓價，是商品價格上升的重要推手。



香港文匯報報道，《全球生活成本調查報告》是英國經濟學人智庫每年開展的調查項目，針對93個國家133座城市對超過160多類產品和服務的400多項價格指標展開調查。報告將紐約作為基準城市，將其生活成本指數設定為100，以此為參照計算得出其他城市的生活成本指數數值。結果顯示，歷史上首次由3個城市“共享”全球生活成本最高城市，分別為新加坡、香港和巴黎，得分均為107分。



生活成本較紐約高7%



香港在上一年度排名第4，今年則大幅躍升3位，超越瑞士蘇黎世；新加坡則已連續5年位居榜首，這兩個城市的生活成本比美國紐約高出7%。



記者從報告中看到，過去幾年，香港一些有普遍意義和代表性的商品價格，一路攀升。以750毫升的葡萄酒為例，10年前市面平均價格為11.67美元，5年前為14.18美元，而今年已經漲至16.09美元。香煙價格的漲幅最為明顯，20支裝一包香煙價格，10年前僅為3.97美元，5年前為6.7美元，今年已漲至7.52美元，比2018年又漲了近0.6美元。



美匯走強推升物價



值得留意的是，此次調查有跟蹤不同類型的房產價格，但並不將其納入生活成本指數。報告指，因為在不同的城市選擇相同的住房是不可能的。不過，綜合香港房產價格數據和商品、服務價格數據分析得出，在香港，高租金確實會影響其他商品的價格，例如，零售店的店主面臨更高的成本，從而以更高的價格將其轉嫁給顧客。



有分析指出，過去兩年，多數全球貨幣兌美元走軟，港元由於盯住美元，使得香港生活成本比新加坡這樣的地方相對昂貴。這也導致香港某些商品的價格上漲幅度比其他地方都要大，如包括香煙、燃料價格和女性理髮價格的上漲幅度比新加坡大，而新加坡的家庭公用事業費用由於市場競爭加劇而下降。這也意味，如繼續保持類似漲幅，在不長的時期內，香港生活成本或在不久後將超越新加坡。



報告倡加強基建物流



報告也指出，生活成本是人們在決定生活和工作地點時會考慮的一個重要因素，且更高的價格可以反映低水平的競爭。報告建議，香港政府在這些方面也許可以有所作為，通過某些措施一定程度降低香港生活成本，比如更多打通基礎設施瓶頸，降低物流成本等。