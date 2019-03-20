2018年中國結婚率7.2‰　創新低

中評社香港3月20日電／2013年至今，結婚率一再下降，與人口總量多年下降等因素有關，出生人口下降與結婚率下降趨勢吻合。數據還顯示，經濟發達地區的結婚率都不高，2018年末上海結婚率為4.4‰，全國最低。



越來越多的人為什麼不結婚？



根據國家統計局和民政部的數據，2018年全國結婚率為7.2‰，為2013年以來的最低。



從各省市自治區來看，經濟越發達結婚率越低，比如2018年上海、浙江結婚率只有4.4‰、5.9‰，廣東、北京、天津等地結婚率也偏低。



隨著中國人均GDP（地區生產總值）接近1萬美元，逐步達到高收入國家水平，結婚率卻越來越低，並且越發達的地區結婚率越低。



3月18日，中南財經政法大學人口與健康研究中心主任石智雷指出，結婚率下降一個很重要的原因是晚婚，初婚時間進一步推遲了。另外，結婚率的下降與人口結構關係很大，隨著老齡化的發展，結婚適齡人口的比重在相應減少，這必然會導致一般結婚率的下降。



結婚率為何創新低？



根據統計局和民政部的數據，2018年中國結婚率只有7.2‰，創下2013年以來的新低。2010年到2013年結婚率處於上升的狀態，2013年則是拐點，迄今仍未出現上升的情況。



2013年全國結婚率為9.9%，2014年降低為9.6%，2015年為9%，2016年降到8.3%，2017年再降到7.7%，2018年仍繼續下降。



為什麼結婚率一再下降，這與人口總量最近多年下降等因素有關。



據了解，最近多年勞動年齡人口下降比較快，每年以三五百萬的數量下降。反映在適合結婚的人口數量方面，最近幾年也下降較快，出生人口下降與結婚率下降趨勢吻合。



3月18日，北京市委黨校教授潘建雷指出，中國的結婚率、生育率都會不斷下降，可以說這是一個趨勢。結婚年齡在不斷上升，結婚意願在不斷下降，包括生育意願，因為現在有這樣的社會思潮。



潘建雷表示，另外一個原因就是生活成本在上升。對於婚姻本身來講，肯定不是簡單的兩個人的結合，它實際上涉及很多方面，是各種各樣的資源的搭配，情況非常複雜。

