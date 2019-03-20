新版身分證遭狂轟　徐國勇：別扯統獨

台“內政部長”徐國勇。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月20日電（記者 張嘉文）新版數位身分識別證引發爭議，遭國民黨痛批，“內政部長”徐國勇今天對此受訪表示，身分證是對內的證明文件，不會因是否有“國旗”、“主權”就消失，兩蔣時代我們沒有“國旗”，“主權”還是在、沒有消失，他覺得大家討論、持開放意見，而現在也還沒定案。



新版數位身分識別證沒有“國旗”，也不註記性別、配偶、國籍、出生地等，最近引發熱烈討論，有人嘲諷，有如一張寫上名字的白紙。



“國家發展委員會”主委陳美伶昨在“立法院”備詢時證實，未來“數位身分識別證”（New eID）上只會顯示“姓名、身分證字號和相片”，“性別”則朝隱藏方向研擬中，至於“國旗”則不會顯現。



徐國勇今天到“立法院”內政委員會備詢，對此受訪表示，身分證是對內的證明文件，不會因為沒有“國旗”，“主權”就消失，兩蔣時代身分證沒有“國旗”，“主權”也沒消失，大家一起來討論，他是持開放意見，還沒有定案，會聽聽大家意見，要明年10月才會有第一批身分證出來。



徐國勇說，他第一次拿到的身分證，就是沒有“國旗”的身分證，連續拿兩次都是身分證沒有“國旗”的時代，後來才有“國旗”，也都用得很順，他參加聯考、高考都是用沒有“國旗”的身分證，“沒有什麼窒礙難行”，很多證件也沒有“國旗”。



徐國勇強調，不要把身分證項目當成統獨議題，若把它設定成政治議題會失焦，身分證焦點應該在內容，如何在最少的揭露達到資訊，且保護個資、顧及方便性，這些才是重點。



徐國勇也反問，加強“國家”元素有很多方向，形式、實質都很重要，兩蔣時代沒有“國旗”，難道就沒有“國家”元素了嗎？所以應該是持開放態度、聽聽大家意見。



媒體詢問，是否在身分證加上國旗，就是最好的“國家”元素？徐國勇說，這有很多方向，除了形式，實質更是重要，當時兩蔣時代的身分證沒有“國旗”，“難道就不要國家元素了嗎？也不會嘛！”