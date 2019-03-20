柯文哲訪美國重量級智庫　再提兩岸一家親

柯文哲拜訪美國知名智庫布魯金斯學會，會後前AIT主席卜睿哲親送至門口，並一起受訪。(照片：台北市政府提供) 中評社台北3月20日電／無黨籍台北市長柯文哲於美東時間19日上午到美國知名智庫布魯金斯學會，與AIT前主席卜睿哲、美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）專家葛來儀會面。柯會後受訪表示，雙方只是互相交換意見，沒有聊到選舉議題。針對“兩岸一家親”部分，柯文哲說，自己和對方說“兩岸一家親”只是一種態度，向中國表達善意，但經濟、國防還是台灣最重要的，所以轉過頭去還是要準備好，但我們也沒有說去激怒中國或是和他對幹、對嗆，“兩岸一家親”只是表達善意。



台北市長柯文哲16日至24日赴美參訪，18日晚間從紐約抵達華府，19日展開滿滿一天的美國首都訪問行程，一早就先到布魯金斯學會進行閉門會議；接著前往艾森豪大樓，與美國白宮“國安會”相關人士碰面；隨後會晤美國國務院官員。



美國布魯金斯學會成立於1927年，歷史悠久，規模也相當龐大，是美國最有影響力的智庫之一。與柯文哲會談的成員包括：前美國在台協會主席卜睿哲(Richard Bush)、美國國際與戰略研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）、前AIT處長包道格(Douglas Paal）等人，雙方約談近兩個小時左右。



卜睿哲還親自到門口迎接，結束後也送柯至門口，陪同一起受訪，顯示他對柯的重視。值得注意的是，曾因訪美一事，和柯鬧得不愉快的國戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser），今也在現場，一早還與卜睿哲一塊歡迎柯文哲，被外界解讀雙方是不是破冰了？



根據台媒報道，被問到此問題，柯文哲說，還好啦，哪有什麼誤會，講清楚就好了。



對於雙方會談內容，柯文哲不願多談，僅說就隨便聊一聊、交換一下意見。至於是否有觸及台灣選舉議題、柯是否參選等議題。柯文哲說，沒有，美國不會干涉台灣內政，也從來不問這問題。



是否有針對兩岸關係的看法提出意見？柯文哲說，這裡是智庫，不是美國政府，也不是美國正式官方機構，所以只是諮詢，還是比較學術研究或是顧問性質，這裡還是一個學術單位，這樣子想就好了。



是否有被問到什麼尖銳的問題？柯文哲則笑說，自己覺得都還好，相對台灣名嘴這都不算尖銳，畢竟自己每天在台灣都被名嘴修理。



卜睿哲受訪則說，雙方有非常好的交流過程，他們非常感謝柯文哲花時間來這裡。柯文哲驅車離開後，媒體又追問卜睿哲怎麼看待前幾天哥大教授黎安友評論“柯文哲成為台灣候選人是ＯＫ的？”卜睿哲說，這是黎安友的看法，他不多做評論。



至於如何看待“行政院”前院長賴清德投入民進黨初選挑戰蔡英文，卜直言這個問題還言之過早。