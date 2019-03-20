嚴把質量關　提高談話函詢針對性實效性

中評社北京3月20日電／近日，在處置浙江省某市開發區一名省管幹部的問題線索時，省紀委監委有關監督執紀部門在線索處置、集體會商的基礎上，對該線索進行外圍核實了解，同時對該省管幹部進行函詢。工作人員很快發現，該省管幹部的函詢回復，與核查了解的情況差別較大。在反覆比較回復與核查情況後，監督執紀部門對其進行了嚴肅批評教育。



談話函詢是紀檢監察機關開展監督的重要方式。各級紀委監委在工作中堅持問題導向，不斷細化、深化、規範談話函詢工作，讓紅臉出汗成為常態。2018年，全國紀檢監察機關運用第一種形態，約談函詢、批評教育110.4萬人次，占運用“四種形態”處理總人次的63.6%。



對於做好談話函詢工作，中央紀委三次全會在部署今年主要任務中進一步提出，注重談話和函詢相結合，加大對函詢結果抽查核實力度，對如實說明的予以采信，對欺瞞組織的嚴肅處理，提高函詢工作針對性、實效性。各級紀檢監察機關認真貫徹落實中央紀委三次全會的部署要求，提升談話函詢工作質效。



為了提高談話函詢質量，浙江省紀委監委監督執紀部門注重對被監督單位黨組織、領導幹部廉政情況的綜合分析研判，採取將被談話函詢對象的情況說明與收到的相關舉報內容進行對比研判，重點審核談話函詢對象對問題是否全部講清，發現存在疑點的，及時到相關部門調取有關材料進行比對再分析，著力發現問題線索。北京市紀委監委規定承辦室在談話函詢對象作出說明的同時，應請問題線索涉及的相關部門提供證明材料，並針對線索反映的問題開展必要的了解核實，區分不同情形採用不同方式處理。



抽查核實，是強化談話函詢效果的重要方式。遼寧省紀委監委嚴把談話函詢的建議呈批、組織實施和監督核查“三道關卡”，要求談話函詢對象所在單位的黨組織負責人對其所作說明材料進行審核把關；談話函詢結束後，監督執紀部門認真進行審核，對其中有疑問或需要進一步了解的，要進行抽查核實；經抽查核實未講清問題的，實行“二次談話”“二次函詢”，對敷衍塞責、避重就輕、有意隱瞞的，進行嚴肅追究。寧夏回族自治區紀委監委明確規定，對函詢回復“沒有問題”的按不低於30%比例進行抽查核實。貴州省六盤水市等很多地區紀委監委將抽調人員組成專項督查組，對談話函詢工作開展“回頭看”，按一定比例進行抽查驗證，對欺瞞組織的嚴肅處理。