山西：重點審理違反政治紀律和政治規矩問題

中評社北京3月20日電／山西省各級紀檢監察機關把提升案件審理工作質量作為深化監察體制改革的重要抓手，堅持目標導向和問題導向，積極探索實踐，以案件審理工作的實際成效推動紀檢監察工作高質量發展。



牢牢把握案件審理工作的政治屬性，把政治建設擺在案件審理工作的首位，堅決做到“兩個維護”。將個案審理放在全面從嚴治黨大局中把握，優先審理、重點審理違反政治紀律和政治規矩問題，監察體制改革以來全省共審理涉及違反政治紀律的案件1073件。認真做好審理“後半篇文章”，加強對受處分人的跟蹤回訪和政治教育，提高案件處理的政治效果、紀法效果、社會效果。運城市紀委監委探索創新二次審理談話制度，幫助受處分人提高認識、放下包袱，並以平陸縣為試點加強對受處分人員的教育管理監督使用工作，充分體現黨組織對受處分人員的關懷。



嚴格審核把關，堅決守住案件質量不出問題這個底線。主動適應案件質量的更高要求和更高標準，充分運用退查、補證、案件質量考評等方式方法，嚴把事實、證據、定性、處理、程序、手續六道關口，切實保障案件質量，著力構建“鐵案工程”。晉中市紀委監委出台《案件質量考評辦法》，從6個方面52項對案件質量進行細化，以百分制評分方式對市本級自辦案件、縣級報送提級審核案件進行隨案考評，對縣級自辦案件進行逐月考評和年底集中考評，考評結果送紀委監委組織部門備案，與個人年度考核成績掛鈎，倒逼辦案人員強化案件質量意識；陽泉市紀委監委審理部門建立“雙清單”制度，在審理期間對審查調查組移送材料列出“補證清單”，在市紀委監委會議研究後對審查調查組需執行落實事項列出“提醒清單”。



規範審理程序，切實做好紀法貫通和法法銜接。重新梳理審理工作流程，規範相關程序文書，研究出台配套制度，完善與司法執法部門的銜接協調機制，落實“紀法雙施雙守”要求，切實推動案件審理工作的規範化、制度化。忻州市紀委監委強化審理室室務會研究機制，要求市縣兩級分管審理的副書記和常委參加審理室室務會並對案件提出明確意見；太原市紀委監委注重對新情況、新問題的研究分析，出台《中止和恢復黨員權利辦理程序》《關於縣監委擬移送檢察機關審查起訴案件由市監委審核把關的試行辦法》等制度；長治市紀委監委研究出台《關於規範原行政監察機關作出的行政處分解除程序的通知》，並在4起處分解除案件中具體運用等。