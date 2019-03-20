一封群眾來信折射巡察直插基層之效

中評社北京3月20日電／“您好！我是剛從外地打工回來的小陳，這幾天，我親眼看到了家鄉發生的變化，村裡人都說，巡察組來我們村後，解決了很多難題。感謝巡察組，感謝黨的好政策……”



這是時任河南省許昌市委常委、市紀委書記、市監委主任趙文峰前不久收到的一封掛號信。逐字逐句讀完來信，趙文峰在信紙的旁白處這樣寫道：“要把人民群眾的信任鼓勵作為推動工作的鞭策和動力，下更大力氣提升市縣巡察延伸到村居工作實效，不斷厚植黨執政的群眾基礎。”



一封群眾來信是一個窗口。黨的十九大以來，河南省堅持黨組織建到哪裡，巡視巡察就跟進到哪裡，積極穩妥推進市縣巡察向村居黨組織延伸，著力打通巡視巡察向基層和群眾身邊延伸的“最後一公里”，推動全面從嚴治黨向縱深發展。



面對面心貼心，用行動感受民情



“個別農村（社區）黨組織一定程度上存在黨的領導弱化、黨的建設缺失等問題，全面從嚴治黨還有‘竿插不到底’‘水流不到頭’的情況。”安陽市從群眾來信來訪和調研掌握的實際情況出發，著力將巡察力量直插基層，到矛盾困難集中的地方訪民情、聽民意、解民憂。該市採取“一托N”的方式，每輪巡察40天時間，每個組巡察延伸至3到4個村居，每個村居入戶走訪黨員幹部人數不少於村居黨員總數的四分之三，走訪村居戶數不少於總戶數的20%、最低不少於50戶。每兩輪巡察結束穿插一次“回頭看”，既督促整改老問題，又進一步發現新問題，鞏固拓展巡察效果。



在開展全面走訪的同時，許昌市要求巡察組做到村居老幹部、貧困戶、低保戶、危房改造戶、拆遷戶、老上訪戶、兩代表一委員“七必訪”，確保掌握真實情況，給基層的政治生態“精准畫像”。