警鐘｜副秘書長迷＂升官發財＂終受嚴懲

圖片來源網絡 中評社北京3月20日電／2018年6月21日，吉林省白山市人大原副秘書長陳祥國因涉嫌嚴重違紀被採取留置措施；9月20日被開除黨籍和公職，涉嫌犯罪問題線索移送司法機關依法處理。



陳國祥看上去溫文爾雅，自詡為“學者型”領導幹部，讓人很難將其與貪腐聯繫在一起。然而，梳理陳祥國的腐敗軌跡，儒雅之下皆是貪婪，其所遵從的人生哲學，無外乎“升官發財”四個字，違紀違法涉案金額高達4000餘萬元。



為升遷不擇手段



1972年，陳祥國出生在貧困的農家。童年家境貧寒讓他“總有揮之不去的焦慮感”。參加工作伊始，他便立下誓言，一定要“出人頭地，做人上人”，他認為只有升官才能掙大錢。



1990年，18歲的陳祥國從省林業學校畢業，被分配到臨江市林業局工作。短短5年，就被任命為臨江市花山林場副場長。剛有些許權力的陳祥國，便利用職務便利，低價購買國營林場的木材再以高價出售，獲利8萬元。



陳祥國自認深諳經濟基礎與上層建築的關係，並將經營算盤嫁接到權力運作上，精心為自己設計“官步”。在歷任林場副場長、場長、林業局副局長等職務後，陳祥國嫌這些“官”太小，盯上了“臨江市林業局局長”這個位子。



為達到升遷目的，他處心積慮、不擇手段，經多方運作，終於在2005年9月如願以償。很快，他又瞄向縣處級目標。2009年至2014年間，他運作自己在林業系統的人脈資源，申請成立原麝省級、國家級自然保護區，並相繼擔任副縣級管理處處長、正縣級管理局局長。