蔡政府推身分證“去中”　僑委落淚要“國旗”

來自美國僑界不分區委員童惠珍。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北3月20日電（記者 倪鴻祥）“國發會主委”陳美伶日前表示2020年10月將換發的數位身分證上不再有“國旗”，引發爭議。中國國民黨“立法院”黨團今天上午舉行“身分證沒國旗，消失的中華民國”記者會，來自美國僑界的副書記長、不分區“立委”童惠珍淚灑當場，慷慨激昂，她表示，美國紐約的僑社在春節時候到處掛的是五星旗，希望大家重視這股危機，蔡英文政府不認同、不重視，是徹底傷了全球僑胞的心。



記者會上午由黨團書記長吳志揚主持，與會者包括副主書記長林奕華、童惠珍、呂玉玲、陳學聖等人，他們高喊“我是中華民國國民，我的身份證要有國旗”，其中童惠珍提到海外僑胞對“國旗”、“國家”的熱愛程度時，突然悲從中來，哽咽、淚灑當場。



童惠珍表示，這個議題從去年起就讓海外僑胞非常關心，前“內政部長”葉俊榮去年曾在大家質疑下保證新身份證絕不會讓“國旗”消失，“內政部次長”花敬群也曾提到“國旗”是“中華民國的象徵，絕對不會拿掉”。她們身處海外的僑胞，平常身邊沒有“國旗”，但“國旗”卻在每一位僑胞的心中。此時她突然悲從中來，哽咽落淚停頓3秒鐘才向媒體表示“不好意思”。



她哽咽的指出，因為每個僑胞心裡面“都重視“中華民國”，我們平常沒有“國旗”，但我們都把這面“國旗”視為熱愛國家的象徵，今天民進黨政府無所不用其極在消滅“中華民國”，我們很痛心！”



她說，台灣現在面臨全球經濟如此競爭激烈的情況下，台灣要做的事情太多了，“中華民國”的政府要關注的議題在經濟、民生、在國際社會上跟其他國家拚輸贏，而不是只有在這種枝微末節的“國旗”事件上下重手，這種傷害“國家認同”的事情，是海外僑胞心裡最多的痛。



童惠珍慷慨激昂的表示，她在院會質詢時曾出示照片，美國紐約的僑社在春節時候到處掛的是五星旗，她的重點不是要指責沒有我們的“國旗”或駐外單位努力不夠，而是要重視這個危機。“中華民國國旗”是認同的象徵，代表對“國家”的熱愛，今天“中華民國”政府、蔡英文政府不認同、不重視，是徹底傷了全球僑胞的心，所以呼籲蔡政府把心放在如何增進福國利民的政策，不要在這種地方操弄議題，相信“國旗”不只要在身份證上，更要在所有僑胞及每位台灣民眾的心中，心中都要有“國旗”，“中華民國”才會有未來。