大數據告訴你，清明怎麼玩轉西湖

圖片來源網絡 中評社北京3月20日電／昨天，杭州西湖風景名勝區管委會、杭州西湖大數據運營有限公司與高德地圖也聯合發布了《2018年度西湖文旅大數據報告》（以下簡稱《報告》），通過深度挖掘旅遊大數據和交通大數據，為遊客清明出游提供參考。



●全國哪些景區最火



《報告》預測，今年清明節期間，杭州西湖、北京天安門、西安永興坊、南京夫子廟、深圳大梅沙海濱公園、嘉興西塘古鎮景區、北京頤和園、玉淵潭公園、上海東方明珠廣播電視塔、洛陽龍門石窟等景區熱度最高。其中，杭州西湖風景名勝區的熱度預計將顯著高於其他景區。



●西湖哪些景點熱門



數據顯示，2018年，位於景區西北側的靈隱飛來峰靈隱寺，出游熱度最高。常見十景中的斷橋殘雪、花港觀魚、柳浪聞鶯、雷峰夕照、三潭印月等均位居西湖景區熱門景點TOP10。九溪煙樹、滿隴桂雨、雲栖竹徑和白堤也較受遊客歡迎。



●西湖什麼時候人最多



《報告》顯示，西湖在四月客流量全年最高。此外，八月時吸引力也很大，為全年遊客到訪量第二高的月份。和天氣狀況關聯分析發現，晴天和雪天的西湖最有魅力。



預計今年清明期間，杭州西湖風景名勝區的擁堵程度較高，景區周邊的擁堵預計在清明假期的第二天達到最高峰，其中，早9點至12點、下午2點至晚7點期間擁堵相對更嚴重。