任正非接受BBC採訪紀要

中評社香港3月20日電／環球網報道，任正非近日接受BBC獨家專訪。以下是採訪紀要。



BBC記者Karishma Vaswani：很高興有這個機會能夠傾聽您的立場，我們知道現在全球針對華為有很多錯誤的理解，從BBC的角度來看，想通過這樣的機會了解您的觀點，對這樣的機會表示感激，待會會向您提問題，這些問題是全世界都非常關心的一些問題，我也會非常公正地問問題，再次對您接受採訪表示感謝！



任正非：我非常高興回答您的問題，其實全世界很關注我們，我很感謝美國政府，因為華為公司本來就是一個小公司，也不是很出名，但美國這麼多高官在全世界游說，告訴全世界“華為這個公司很重要，它有問題”，結果讓全世界人關注華為。他們關注華為，再一解剖，其實華為是一個好公司，我們的銷售額增長速度非常快，終端平均增長速度每個月增長50%的銷售量，所以我們要感謝美國政府到處為我們做廣告。



記者：我現在代表全世界在問您問題，有些問題聽起來可能有些挑剔或者比較困難，但是我們的想法是真正想了解您在這個問題上的觀點，希望不要讓您覺得不舒服。



任正非：有時候我回答很幽默、詼諧，我幽默和詼諧也希望受眾觀眾能夠理解，也希望你能夠理解。因為我們是自由在聊天。



1、記者：非常感謝任先生，一開始想問您的問題是與華為公司有關的。華為公司到現在只有短短的三十年時間，取得了非常顯著的成就，在您最初創立華為時華為有哪些挑戰？



任正非：我認為，最初創立華為時是中國開始開放改革，鄧小平認為中國軍隊的人數太多，大裁軍，我們是整體整建制的幾十萬人、上百萬人被裁掉，裁掉以後要轉到地方來工作。中國正在從計劃經濟走向市場經濟，不是我們不知道市場經濟為何物，連中央領導也不知道市場經濟為何物，鄧小平理論叫“摸著石頭過河”，但是這個“河”摸不好，就掉到“水”里被淹死了。我們那時候走上市場以後，不知道市場是什麼，也不知道應該怎麼做事，實際上就是走到了一種完全不容易很能生存的時候。



剛好我這個人的性格又是一種比較激進的性格，我就走到深圳這個地方。深圳正是市場開放的前沿，市場化程度比中國其他任何地方都快。我一個完全是在軍隊裡面工作、完全服從命令的人突然在市場經濟來進行貨物的交付運作時，我是非常不熟悉的，所以我也吃過虧、上過當、栽過跟頭。但是這時我還得爬起來，因為還有老婆、孩子要生存，我要養活他們。所以，那時候想是不是可以創業做一個小公司。創業的資本大概2.1萬人民幣，相當於2000英鎊，這2000英鎊還不完全是我的，因為我的轉業經費只有2000英鎊的1／5左右，集資創立了華為公司。在那種時代，是時代把我們推到走向這條路。



我們走向這條路的目的還是為了生存，並非為了理想，那時候還不具有理想，因為那時候生存條件也不具備。我當時的創業經費不夠今天一個服務員半個月的工資，怎麼能有理想？所以，那時我們第一個要素是“生存”。



2、記者：您剛才描述了華為創立之初經歷了非常巨大的挑戰和困難，但是今天知道華為成為全球電信市場的頂尖玩家，怎麼做到的？



任正非：我創立華為以後，就要去琢磨“到底市場經濟為何物”。我在研究時閱讀了許多法律的書籍，包括歐美很多法律書籍。中國沒有這些法律書籍，我只能閱讀歐美的法律書籍。我就悟出了一個道理。



市場經濟就兩個東西：一是客戶，一個是貨源，兩個的交易就是法律。客戶我不能掌握，那我應該掌握貨源。我以前就是搞科研的，接著下來我們就研究產品，把產品做好賣給客戶。



3、記者：我們看到現在華為非常成功，您對於華為下一步的目標是什麼？



任正非：我們剛剛走向創業的時候，世界通信產業在我們這三十年中，人類在通信產業實際跨過了幾千年。我們創業時沒有電話的，那時打電話用搖把子來搖電話。就如第二次世界大戰戰爭片看到的搖電話，那時是很落後的狀況下。那時起步做一些適合農村賣的很簡單的設備，沒有把賺來的錢消費，賺來的錢用於投資，投出去，把設備從那麼小做到那麼大。正好中國大規模需要發展產業時，我們這些落後設備還能賣出去。如果今天創業，我也不知道會不會能成功。我們慢慢走過來，覺得我們有可能做成功，所以聚焦在這方面去努力。



一個人如果專心只做一件事是一定會成功的，當然那時我是專心致志做通信的，如果專心致志養豬呢？我可能是養豬的狀元；專心致志磨豆腐呢？我可能也是豆腐大王。不幸的是，我專心致志做了通信，通信這個行業太艱難、門檻太高。愛立信CEO曾經問我過一次：“中國這麼差的條件下，你怎麼敢邁門檻這麼高的產業？”，我說：“我不知道這個產業門檻很高，就走進來了，走進來以後，我就退不出去了，退出去我一分錢都沒有了，兩萬多塊錢都花光了，退出去我就只有做乞丐了。”所以我們勇敢繼續往前走，一步步往前走。



我知道我們沒有那麼多力量，就把力量縮窄，縮到窄窄的一點點，往裡面進攻，一點點進攻就開始有成功、有積累，我們覺得這種針尖式的壓強原則是有效的，所以我們聚焦在這個口上。這三十年來，我們從幾百人、幾千人、幾萬人到十八萬人，只對准同一個“城牆口”衝鋒，對信息傳送領域進行衝鋒，而且對這個“城牆口”每一年的投資量150到200億美金左右的力度。在科研投資上，我們是全世界前五名，聚焦在這個投入上，我們就獲得了成功。



為什麼我們成功了，別的公司不容易成功呢？上市公司要看財務報表，不能投多了，利潤少了，股票掉下來了。我們是為了理想而奮鬥，我們知道，只要把肥料放到土地裡面，土地變肥沃了，最終土地還是我們的，那我們為什麼今天要把肥料分了呢？所以，我們進行投資，而且投資強度大於別人，就會領先別人而獲得成功。從這點來說，我們區別於上市公司，我們不上市，就不會因為財務報表的波動而擔憂。如果我們是上市公司，今天國際社會對我們輿論風波，股票嘩嘩跌。而今天我們沒有什麼感覺，繼續往前走。

