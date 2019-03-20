5G尚未普及　6G呼嘯而來？

中評社北京3月20日電／5G尚未普及，美國號稱開始研發6G。到底是“嘗鮮”5G，還是等等6G？



2月21日，美國總統特朗普發推特“我希望5G乃至6G早日在美國落地”。日前，美國聯邦通信委員會朝著特朗普的指示邁出了第一步，決定開放95千兆赫到3太赫茲頻段，供6G實驗使用。



紐約大學教授泰德·拉帕波特發表聲明：“聯邦通信委員會已經啟動了6G的競賽。”難道我們還沒有享受到5G部署的紅利，網速更快的6G已經呼嘯而來？6G到底是“小荷才露尖尖角”還是“妖嬈全在欲開時”？科技日報記者就此採訪了芬蘭奧盧大學博士後、無線通信專家何繼光。



關鍵技術仍在摸索



“5G布網還沒完成，甚至國際標準都沒有完全制定好。6G還在起步階段，剛剛開始研究，甚至沒有清晰的概念定義，其關鍵技術仍在摸索之中。”何繼光告訴記者，從開始研究到技術成熟需要時間。歐盟在2013年就啟動了METIS項目（2020年信息社會與移動無線通信助推器），開展5G的研究，但直到2015年項目結束，關鍵技術都沒有完全確定。“作為一名無線通信研究者，我相信6G總有一天會到來，但現在仍是完善5G、摸索6G的時段。”



“太赫茲被很多人認為是6G的關鍵技術之一。事實上，太赫茲能否用於無線通信還在論證。”何繼光介紹，之前太赫茲主要用於雷達探測、醫療成像，在無線通信方面的應用也是近兩年才開始研究。它的特點是頻率高、通信速率高，理論上能夠達到太字節每秒（TB／S），但實際上哪種應用需要如此高的網速尚無定論。而且太赫茲有明顯的缺點，那就是傳輸距離短，易受障礙物干擾，現在能做到的通信距離只有10米左右，而只有解決通信距離問題，才能用於現有的移動通信蜂窩網絡。此外，通信頻率越高對硬件設備的要求越高，需要更好的性能和加工工藝。這些技術難題短時間內很難解決。