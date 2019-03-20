澳門舉辦座談會探討大灣區發展規劃綱要

圖片來源網絡 中評社北京3月20日電／由澳門特區政府政策研究和區域發展局主辦的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》與澳門未來交流座談會19日在澳門旅遊塔舉行。



全國政協副主席何厚鏵、澳門特區行政長官崔世安、中央政府駐澳門聯絡辦公室主任傅自應、外交部駐澳門特派員公署特派員沈蓓莉，以及來自內地和澳門的學者和行業代表250多人出席。



崔世安在座談會上表示，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》將澳門納入國家戰略，並賦予澳門在新時代下更重要的使命，這既是中央對澳門的信任，也是中央對澳門的鞭策。澳門要利用自己的優勢，真正發揮核心引擎的作用，確立澳門在大灣區中的中心城巿地位。



傅自應表示，粵港澳大灣區建設為澳門未來發展帶來的歷史機遇前所未有。積極參與粵港澳大灣區建設，將為澳門居民帶來更加便捷的交通往來和更為多元的人文環境，並為澳門成為具有國際先進水平的宜居、宜業、宜行、宜游、宜樂的城市提供強大支撐。



在座談會上，與會者以“積極參與粵港澳大灣區建設，加快實現澳門經濟適度多元”為主題，就《粵港澳大灣區發展規劃綱要》與澳門發展的緊密關係、澳門發展定位與時代使命、澳門科技創新能力、澳門開發海洋經濟等話題進行了互動交流。



中國（深圳）綜合開發研究院副院長曲建表示，澳門可以尋找機會延伸澳門科技創新鏈條，提高澳門科技產業空間發展的能力，借此參與融入國際科技創新中心，實現澳門經濟適度多元。



中國國際經濟交流中心產業規劃部部長王福強表示，澳門應主動整合大灣區旅遊資源，打好文化牌、科創牌，發展好特色金融產業，做強做大旅遊休閑產業。



（來源：新華網）