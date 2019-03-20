土庫曼斯坦“地獄之門”　已燃燒48年

無人機操作員兼攝影師亞歷山德羅拍攝了達瓦札天然氣燃燒坑的高清壯觀畫面。 中評社香港3月20日電／據英國《每日郵報》3月18日報道，近日，無人機操作員兼攝影師亞歷山德羅（Alessandro Belgiojoso）拍攝了位於土庫曼斯坦卡拉庫姆沙漠的達瓦札天然氣燃燒坑的高清壯觀畫面，相關視頻被發布在社交媒體上，引發眾人關注。



達瓦札天然氣燃燒坑直徑69米，深度30米，坑內溫度可達1000攝氏度。該燃燒坑形成於1971年，已燃燒48年之久。



亞歷山德羅說：“它的背景故事很吸引我。當時是蘇聯在沙漠上大量鑽探天然氣，錯誤的計算導致了鑽井平台倒塌。周圍無法居住了，而燃盡危險氣體是最佳處理方法。然而事不遂人願，氣體燃不盡，還吸引了一波遊客前來圍觀，政府可不怎麼樂意呢。”



來自加拿大的44歲探險家喬治•庫魯尼斯（George Kourounis）是踏入“地獄之門”的第一人。過去他就對火山有過研究，想嘗試在火山坑表面行走，並收集泥土樣本。他於2013年冬天完成挑戰，並發現那裡的泥土富含甲烷。當時，他穿著熱反射服，帶著呼吸器和定制的凱夫拉纖維背帶下到坑中，約15分鐘後被拉出。



他說：“這是前所未有的挑戰，不確定性很多。底部有多熱？空氣能呼吸嗎？繩子撐得住嗎？出了問題怎麼辦？沒人知道答案。我到達谷底時，感覺就像踏上了一顆陌生的外星球，驚險刺激極了。我是世界上第一個挑戰這裡的人，也為科學做了一份貢獻。我熱愛探險隊的一切！”