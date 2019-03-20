新華社：蔡英文要許給台灣什麼樣的未來？

蔡英文 中評社香港3月20日電／新華社今天發表兩岸關係時評，全文如下。



台灣當局領導人蔡英文近來不斷升高對抗大陸的調門，繼接受外媒專訪時攻擊“一國兩制”是對台灣“很大的警訊”，日前又拋出所謂“因應及反制‘一國兩制’台灣方案指導綱領”，號稱“‘一國兩制’不會成為台灣的未來”。這與其上台前後多次聲稱在兩岸關係上“不挑釁，沒意外”大相徑庭。對大陸態度如“發夾彎”般的改變，不僅折射蔡英文執政心態的重大變化，更關乎台灣發展前景和人民的未來。



這個包含“七個面向”的“指導綱領”，條條充滿對大陸的敵意和對抗。諸如“積極反制中共假借交流統戰滲透”“立即推動兩岸條例修正完成民主防護網”“結合國際社會反制中共消滅中華民國”“嚇阻中國軍事冒進”等等，徹底暴露蔡英文過往所言“善意”句句是虛、對抗條條是實，集中反映其對大陸政策的“兩國論”本質。



上台迄今，蔡英文拒不承認體現一個中國原則的“九二共識”，導致兩岸制度化協商停擺，兩岸關係處於冰凍狀態。民進黨在去年“九合一”選舉中慘敗，其政權存續面臨極大壓力。為拼競選連任，蔡英文孤注一擲，靠攏“台獨”勢力，以升高兩岸對立凝聚支持者共識。她在媒體訪談中極力渲染大陸“軍事威脅”，刻意營造出兩岸軍事緊張氣氛。其黨羽配合起舞，叫囂“守護家園”，要“戰海上、戰海灘、戰街道”。為保個人權力甘願破壞台海和平局面，不惜挑起戰火，押上民眾生命財產，這就是蔡英文要給台灣人民帶來的安寧？



蔡英文和民進黨當局一面空談“維持現狀”，一面千方百計限制阻撓兩岸交流交往。從污名化“31條惠台措施”、恐嚇台胞領取居住證，到為兩岸縣市交流念“緊箍咒”，從迫害島內統派人士、威脅取消大陸台胞戶籍，到揚言“修法”收緊兩岸交流，最新動作是以“安全疑慮”為由封鎖大陸“關注31條”網站。種種惡行惡狀暴露了其面對兩岸融合發展大勢內心的恐慌，更將嚴重限縮台灣企業發展空間，剝奪台灣民眾發展機會，重創台灣經濟成長動能。這就是蔡英文要給台灣人民帶來的福祉？