世衛將制定人類基因編輯國際治理框架

中評社北京3月20日電／世界衛生組織19日在日內瓦宣布，將在未來兩年內與相關利益攸關方廣泛協商，制定一個強有力的人類基因編輯國際治理框架。



經過兩天的審查和密集磋商，世衛組織新成立的人類基因編輯全球治理和監督標準咨詢委員會得出結論，現階段開展人類生殖細胞系基因編輯的臨床應用是“不負責任的”。



世衛組織總幹事譚德塞在一份聲明中說：“基因編輯為改善人類健康帶來了新的前景，但同時也伴隨著一些倫理和醫學上的風險……（世衛組織）希望匯集一些世界最優秀的專家，就這一複雜問題提供指導。”



按計劃，委員會未來兩年內將與包括患者群體、民間團體、倫理學家、社會學家等在內的利益攸關方進行一系列面對面和網絡磋商，就制定人類基因編輯國際治理框架咨詢意見。世衛組織強調，這一框架應具備可擴展、可持續的特點，並適用於國際、地區、國家及地方各個層面。



委員會還一致同意，應創建人類基因編輯研究的“中央登記體系”，以便為正在開展的工作建立一個開放、透明的數據庫。委員會要求世衛組織立即著手開展這一工作。



此外，委員會還邀請所有參與人類基因編輯研究的人員展開討論，以便更好地了解技術環境和當前的治理安排，並為相關科研工作提供幫助以確保其符合當前科學和倫理的最佳做法。



（來源：新華網）