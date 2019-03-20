新身分證放國徽？徐國勇：變國民黨證怪怪的

徐國勇。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月20日電（記者 張嘉文）親民黨“立委”陳怡潔今天在“立法院”詢問“內政部長”徐國勇，如果新版身分證不放“國旗”改放“國徽”可行嗎？徐國勇說，他保持開放意見，以前的確有放過“國徽”，不過有人認為會變成國民黨，身分證變黨證就怪怪的。



“立法院”內政委員會今排定審查“國家公園法”部分條文修正草案，徐國勇列席並備質詢。



親民黨“立委”陳怡潔質詢時問徐國勇，新版身分證是否已經確定要去“國旗”、去性別、去配偶欄？徐國勇說，目前都還沒定案，持開放態度徵求大家意見中，所以他看到“國發會主委”陳美伶跳出來說這些，他也很訝異，因為還沒定案，當然沒有看到。



陳怡潔說，如果連“中華民國”的身分證都沒有“中華民國”“國旗”，是否符合“國民身分證”，需要嚴肅思考。



由於徐國勇向媒體說兩蔣時代的身分證沒“國旗”，“主權”也沒有消失，陳怡潔說，民進黨政府一直在喊去蔣，但徐國勇又把兩蔣時代搬出來？徐國勇說，兩蔣都當過“總統”，這是歷史，再怎麼去歷史也不會去掉。



徐國勇指出，前“行政院長”賴清德在任時就有開過身分證的會議，不過僅討論規劃時程、所需經費40.5億、換發時間兩年等等，其他沒有裁示，現任院長蘇貞昌也還沒裁示，明年10月才開始第一批換發，一般來說半年前、4月就要決定，才能開始製作，當然能提早就提早。



陳怡潔再追問，如果不放“國旗”改放“國徽”可行嗎？徐國勇說，他保持開放意見，以前的確有放過國徽，不過有人認為會變成國民黨，“身分證變黨證就怪怪的”。也有人說用放玉山、台灣黑熊、櫻花鉤吻鮭等識別也不錯，意見有很多，他都會參考。