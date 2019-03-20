最高檢：重拳打擊假劣農資犯罪

圖片來源網絡 中評社北京3月20日電／假劣農資嚴重危害國家糧食安全，損害人民群眾合法權益，影響社會穩定，必須下大力氣嚴格治理。最高人民檢察院日前印發意見，對檢察機關充分發揮職能作用，積極開展農資打假工作進行了全面部署。



這份《關於進一步做好2019年農資打假工作的意見》要求，各地檢察機關要積極履行職責，依法嚴懲農資類犯罪活動。不僅確定了工作重點，如要以農村和城鄉接合部、農資經營集散地、種養殖生產基地、菜籃子產品主產區為重點地區，以涉及假冒偽劣種子、農藥、肥料、獸藥、飼料和飼料添加劑、農機等犯罪為重點領域，以生產、銷售偽劣產品罪，生產、銷售偽劣農藥、獸藥、化肥、種子罪，假冒註冊商標罪，非法經營罪等為重點罪名，還要求充分發揮批捕、起訴、立案監督、審判監督等職責開展工作。



意見指出，各地檢察機關對辦案中發現的社會管理薄弱環節，要適時有針對性地制發檢察建議，堵塞社會管理漏洞，促進農村工作的健康發展。檢察機關刑事、民事、行政、公益訴訟等檢察部門要密切配合，有意識地形成對農資安全和農民權益的全方位保護。要主動與有關行政部門、公安機關暢通信息交流、檢測鑒定等合作渠道，運用好農資打假聯席會議機制，進一步形成工作合力。



（來源：新華網）