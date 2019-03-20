全國社會工作主題宣傳活動在京啟動

“中國社會工作”標誌 中評社北京3月20日電／全國社會工作主題宣傳活動暨第四屆“北京社工宣傳周”活動19日在京啟動。今年民政部確定的宣傳活動主題是“追夢新征程，社工在行動”。



據了解，今年的社會工作主題宣傳活動，是第九次由民政部統一發起，地方民政部門具體組織，社會工作專業院校、服務機構和全國社會工作者廣泛參與的大型系列宣傳活動。本次主題宣傳活動從3月18日開始將持續到3月24日。



第十三屆全國人大社會建設委員會副主任委員、民政部原副部長宮蒲光在啟動儀式說，社會工作是黨中央著眼於加強社會建設做出的重要制度安排，在聯繫服務群眾、潤滑社會關係、激發基層活力等方面具有獨特作用。隨著中國特色社會主義進入新時代，人民群眾各方面的美好生活需要快速增長，在追求物質生活富足的基礎上，更加渴望健康平和的心態情緒，渴望積極和諧的人際關係，渴望在參與社區治理和社會生活中提升能力、實現價值。這給社會工作提供了新機遇，也提出了新要求。



啟動儀式上，民政部播放了北京市社工風采宣傳片並發布 “中國社會工作”標誌。



“中國社會工作”標誌由民政部在全國範圍內公開征集、嚴格評選確定，已在國家知識產權局備案。標誌由上方圖形與下方“中國社會工作”中英文文字構成。上方圖形為紅心，內含中文書寫體“社工”。書寫體“社”字，既蘊含中文“社”字，也蘊含中文“工”字，兩字渾然一體，點明主題。圖形採用黨旗國旗的紅色，寓意著我國社會工作堅持走中國共產黨領導下的中國特色社會工作發展之路。“社工”書寫體採用白色，寓意廣大社工以高尚、純潔、正直的情操開展社會工作。



“中國社會工作”標誌形象生動，內涵豐富，具有標示、識別社會工作者、社會工作服務機構和社會工作服務場所的重要作用。民政部推廣使用統一規範的標誌，將有利於增強社會工作的認知度和接納度，擴大社會工作的社會影響力，爭取人民群眾的支持；有利於增強社會工作從業人員使命感與責任感，形成向心力和凝聚力，提升社會工作服務規範化與專業化水平。



（來源：新華網）