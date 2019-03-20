藍委陳學聖要推公投　新版身分證要有“國旗”

藍委陳學聖。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北3月20日電（記者 倪鴻祥）“國發會主委”陳美伶日前表示2020年10月將換發的數位身分證上不再有“國旗”出現引發爭議，中國國民黨“立法院”黨團今天上午舉行“身分證沒國旗，消失的中華民國”記者會，“立委”陳學聖表示，將提案要求“內政部”明確於“數位身份識別證”上印製“中華民國”“國旗”，並且希望發動公投，讓全民在2020大選時表態。



出席記者會者包括黨團書記長吳志揚、副書記長林奕華、童惠珍、呂玉玲、陳學聖等人，他們高喊“我是中華民國國民，我的身分證要有國旗”，陳學聖表達看法。



陳學聖表示，他的臉書湧進非常多留言，熱度不輸去年九合一選舉，表示民眾對這事非常在意、非常反感；民進黨宣稱兩蔣時代身分證上也沒有“國旗”，但那個年代處處看的到“國旗”，節慶家家戶戶掛“國旗”，那是大家共知共聞的事情，沒有任何困擾。反而是現在大家看不到“國旗”，正當國家面臨很多認同爭議時，更需要這面國旗凝聚共識。



陳學聖說，世界上很多國家身分證上有國旗的，都是需要凝聚認同與標誌，讓大家在紛擾過程有共同的圖騰，包括瑞士、阿拉伯聯合大公國、馬來西亞、泰國等11個國家。台灣正面臨紛爭時，這面“國旗”絕不能消失，因此提議，一是民進黨政府最起碼要做民調了解民意；二是他將連署提案，反對新身分證上讓“國旗”消失；三是如果這些作為民進黨政府都不接受，仍然執迷不悟，就發動公投，在2020年大選時一併舉行“我的身分證要有國旗”的公民投票案。