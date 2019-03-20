楊建平五體現宣講兩會精神

中國和平統一促進會香港總會舉辦兩會精神宣講會（圖片來源：文匯報） 中評社香港3月20日電／中國和平統一促進會香港總會昨日舉行“2019年全國‘兩會’精神學習交流會”，全國政協委員、中聯辦副主任楊建平出席並宣講兩會精神。楊建平指出，在實現祖國和平統一、中華民族偉大復興的歷史進程中，內地和港澳台同胞都要共擔歷史重任。香港作為“一國兩制”成功實踐的示範，在祖國完全統一和中華民族偉大復興的大勢中要更加發力、更有作為。



楊建平指出，今年全國兩會主要精神體現在政府工作報告等大會審議的文件，以及習近平總書記參加審議和討論時的6次講話。政府工作報告關於今年工作謀劃，展示了清晰的思路和務實的舉措，可以概括為“五個體現”：



一是體現了以人民為中心的施政理念，減稅降費及一系列惠民生的具體措施，紅包很多，含金量多。



二是體現了高質量發展的方向，堅持把改革創新作為引領發展的動力，把“創新發展”擺在突出位置。



三是體現了強烈的防風險意識，直面問題，正視風險，並有針對性地應對。



四是體現了對改革、發展、穩定三者關係的準確把握，突出表現在把就業優先納入宏觀政策取向，明確穩增長首要是保就業。



五是體現了砥礪奮進、攻堅克難的信心和定力，強調“凝心聚力辦好自己的事”，強調“奮鬥創造歷史，實幹成就未來”。



兩會凸顯港地位作用



楊建平也指，兩會更加凸顯了香港在國家發展中的地位和作用，“香港的地位是獨特的，角色是雙重的”。在雙重角色中，第一是貫徹好新一輪全面深化改革開放及繼續推進“一國兩制”實踐的“兩大國策”；第二是實施好共建“一帶一路”及建設粵港澳大灣區的“兩大戰略”；第三是發揮好國家全面深化改革的試驗和示範作用以及國家進一步擴大對外開放的窗口和平台作用的“兩個作用”；第四是全力促進國家完全統一以及中華民族偉大復興的“兩個大勢”。



他表示，港區全國人大代表和政協委員的發言有思考、有見地、有情懷，可見其專業素質、責任感和擔當精神，因此為他們點讚。他希望該會繼續高舉愛國愛港、反“獨”促統大旗，為促進兩岸和平發展、推進祖國和平統一進程、實現中華民族偉大復興而不懈努力。



中國和平統一促進會香港總會會長、全國政協委員姚志勝，執行會長、全國人大代表陳亨利，名譽會長、全國政協委員李大壯，會務顧問、全國政協委員馮華健，會務顧問、全國人大代表黃友嘉，常務副會長、全國政協委員黃蘭茜等也在會上發言。



（來源：文匯報）