特朗普：自動駕駛永遠不會實現

在特朗普 眼裡，自動駕駛汽車的存在，是對社會的威脅。



他曾經在私人場合表達過：



我永遠不會讓一台電腦開車帶我到處跑的。



而在自動駕駛的問題上面，大多數美國人和特朗普的觀感沒什麼不同：



美國汽車協會（AAA）的最新調查顯示，有71%的美國司機都表示害怕搭乘自動駕駛汽車，沒有比一年前的73%樂觀太多。



永遠不可能實現



在白宮與空軍一號之間進行的一次談話中，特朗普表演了自動駕駛汽車失控（電視劇）撞墻的場景。他說，他覺得自動駕駛汽車的存在是沒道理的。



一位曾經聽過特朗普假設自動駕駛事故現場的消息人士透露：



他（特朗普）講故事的時候，手上還配合著動作。他說，你就坐在後座上，然後瞬間這輛車就開始左衝右突，你tm還沒法讓它停下來。



這位消息人士表示，總統絕對是個自動駕駛懷疑論者。



另外一位知情者也說，特朗普和他說過，自動駕駛汽車“will never work （永遠不會實現）”。



2017年上半年，特朗普和馬斯克等一眾CEO會面，他們還輕鬆地交流過特斯拉的AutoPilot自動駕駛技術。



會場中的一位消息人士說，特朗普告訴馬斯克，他還是喜歡傳統汽車。



2017年夏天，特朗普在自己的高爾夫俱樂部，和幾個會員聊天的時候，有人又提起了自動駕駛的話題，說自己新買了輛特斯拉。特朗普說：



嗯，挺好。不過我永遠不可能讓台電腦開車帶我到處跑。



政府舉措卻沒有太多個人色彩



但另一方面，特朗普政府是鼓勵自動駕駛技術研發的：消除障礙（Removing Barriers），發布了“自願性指導” （Voluntary Guidance），而沒有以強硬的法規限制技術的發展。



政府的舉措中，並沒有看出被總統強加了個人意願的跡象。



雖然，特朗普本人並不期待自動駕駛汽車，但交通運輸部部長趙小蘭（Elaine Chao），還是在積極推動這項技術的發展。



上周二，趙小蘭宣布成立了新的監管機構，來加速前沿交通技術的應用：比如超級高鐵，比如自動駕駛。



上周五，美國國家公路交通安全管理局也表示，將會針對一個前所未有的想法（Unprecedented Idea），向公眾尋求意見：



應不應該改變幾十年的機動車法規，允許汽車沒有方向盤，沒有腳踏板，沒有換擋杆？



不知道美國民眾會給出怎樣的答案。但在趙小蘭看來，民眾對自動駕駛的恐懼不是一件壞事。它反而可以推動一個國家的創新，也推動對安全問題的監管。



來源：量子位