人民幣對美元匯率中間價下行39個基點

中評社香港3月20日電／來自中國外匯交易中心的數據顯示，20日人民幣對美元匯率中間價報6.7101，較前一交易日下行39個基點。



新華社報道，中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2019年3月20日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.7101元，1歐元對人民幣7.6170元，100日元對人民幣6.0235元，1港元對人民幣0.85481元，1英鎊對人民幣8.9026元，1澳大利亞元對人民幣4.7547元，1新西蘭元對人民幣4.5967元，1新加坡元對人民幣4.9656元，1瑞士法郎對人民幣6.7176元，1加拿大元對人民幣5.0363元，人民幣1元對0.60738馬來西亞林吉特，人民幣1元對9.5907俄羅斯盧布，人民幣1元對2.1615南非蘭特，人民幣1元對168.45韓元，人民幣1元對0.54742阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.55891沙特裡亞爾，人民幣1元對41.0850匈牙利福林，人民幣1元對0.56280波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9796丹麥克朗，人民幣1元對1.3716瑞典克朗，人民幣1元對1.2708挪威克朗，人民幣1元對0.81603土耳其裡拉，人民幣1元對2.8332墨西哥比索，人民幣1元對4.7207泰銖。



前一交易日，人民幣對美元匯率中間價報6.7062。