蔡賴大戰　卓榮泰：思考延後初選協調時程

民進黨黨主席卓榮泰接受廣播節目專訪。（照片：Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供） 中評社台北3月20日電／前“行政院”院長賴清德登記參與民進黨2020大選黨內初選，挑戰蔡英文連任。但因蔡將於21日至28日出訪太平洋邦交國，與黨內協調時程部份重疊，民進黨主席卓榮泰今日表示，正思考是否將時程往後延，如一開始協調，有一方不在，而跟另一方協調，“社會一定認為說在施壓”，盼可雙方同步進行。此案待協調小組成後，再請教小組成員，但他也數度強調“尚未決定怎麼做”。



民進黨中常會通過的2020大選初選時程，3月18日至22日初選領表登記，4月2日初選協調截止，4月4日至4月9日舉辦初選政見發表會，4月10日至4月12日初選民意調查，中執會4月17日公告初選候選人提名名單。



卓榮泰上午接受《周玉蔻嗆新聞》廣播專訪，主持人周玉蔻問及是否因人設事、協助特定候選人？卓榮泰表示，黨中央安排時程並未考慮誰要來、誰不來，但確定時程後，蔡英文出訪時間因配合當地國而提前，“原來不是這個時間。”他也強調，如果為了讓蔡可安心出訪做外交，有必要這麼做（指延後協調），以致社會有責難，“我承擔。”



至於可能延後多久？卓榮泰則說，“適度時間，一定不會比出訪時間長。”他也解釋，如果協調時，蔡都不在，該如何進行協調？如果協調小組認為時間須多一點，時程一定會延後，但台灣社會如以猜測的心態看待此事，“我很多事情無法做”。



他也強調，如果要蔡不要出訪、留下來協調，“任何一個人不敢這麼做，國家也不宜這樣做。”不能因內政、黨務事務，影響到外交工作，蔡應以外交工作為優先。



至於協調小組的成員，卓榮泰表示，“總統”級”是高難度的協調，不是“大師兄”可以處理的，必須請出“老師父”出來，但他會承擔最後結果。他思考的協調小組名單，涵括府院黨黨團及縣市長，初步人選包括“總統府”秘書長陳菊、民進黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦以及“行政院”部分，他也透露，“應該是老大（指蘇貞昌）。”



卓榮泰也坦言，“我沒有這個經驗”，必須請“大老級”出來；被問及協調過程是否直播，以取信社會，他則明白表示“不可能”，如果今天全黨同志或社會對於這幾位人選連基本信任都沒有，“我找神仙來也沒有用了。”