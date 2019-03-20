習近平在意大利媒體發表署名文章

中評社北京3月20日電／3月20日，在對意大利共和國進行國事訪問前夕，國家主席習近平在意大利《晚郵報》發表題為《東西交往傳佳話 中意友誼續新篇》的署名文章。文章如下：



東西交往傳佳話 中意友誼續新篇



中華人民共和國主席 習近平



很高興在萬象更新的時節應馬塔雷拉總統邀請，對意大利共和國進行國事訪問。2011年我曾在羅馬出席“意大利統一150周年”慶典活動，2016年又過境撒丁島。意大利將古老和現代、經典和創新相結合的生活方式和工業理念，給我留下了深刻印象。即將再次踏上這個美麗國度，見到熱情的意大利朋友，我感到十分親切。



中國和意大利是東西方文明的傑出代表，在人類文明發展史上留下濃墨重彩的篇章。作為古羅馬文明的發源地和文藝復興的搖籃，意大利雄壯華美的歷史古跡、文學藝術巨匠的恢宏傑作在中國廣為人知。中國和意大利兩個偉大文明的友好交往源遠流長。早在兩千多年前，古老的絲綢之路就讓遠隔萬里的中國和古羅馬聯繫在一起。漢朝曾派使者甘英尋找“大秦”。古羅馬詩人維吉爾和地理學家龐波尼烏斯多次提到“絲綢之國”。一部《馬可·波羅游記》在西方掀起了歷史上第一次“中國熱”。馬可·波羅成為東西方文化交流的先行者，為一代代友好使者所追隨。



進入當代，沿著古人友好交往的足跡，中意關係不斷煥發出新的勃勃生機。1970年中華人民共和國同意大利共和國建立外交關係。2020年兩國將迎來建交50周年。建交以來，無論國際風雲如何變幻，兩國始終相互信任、密切合作，樹立了不同社會制度、文化背景、發展階段國家互利共贏的典範。中意兩國牢固的傳統友誼歷久彌新，成為雙邊關係快速穩定發展的堅實支柱。



——中意友誼扎根在深厚的歷史積澱之中。兩千多年交往史為中意兩國培育了互尊互鑒、互信互諒的共通理念，成為兩國傳統友誼長續永存、不斷鞏固的保障。面對當今世界的變革和挑戰，兩國從歷史滄桑中汲取寶貴經驗，共同暢想構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，構建人類命運共同體的美好願景。