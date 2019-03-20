吳密察：故宮國寶借展東京奧運中國會干擾

吳密察。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北3月20日電（記者 倪鴻祥）新任台北故宮博物院院長吳密察今天上午首次赴“立法院”教育文化委員會作業務報告時指出，故宮國寶若到2020年東京奧運借展，中國會干擾，所以會有所準備，隨時看情況而定。



中國國民黨“立委”柯志恩在詢答中質疑，故宮文物借展東京奧運計劃完全沒列在業務報告裡，依故宮借展作業須知，必須在展覽前兩年提出正式申請，但東奧舉行時間距現在只剩一年多，出借計劃如果現在都沒定案，想且戰且走，到時候出借顯然會違反規定。



吳密察表示，所有文物出庫、出院、出國都有標準作業程序，一定根據內部規定辦理，但像東京奧運這樣的事，做為國際宣傳，當然希望出去，但委員也知道，這種場合中國會有干擾，所以我們會有準備，但隨時看情況。如果東奧期間出去，不見得以借展方式出去，但要他強調，這場合中國方面會干擾。



吳密察在業務報告並提到推動“新故宮計劃”，認為故宮不應該高高在上，與台灣社會沒有互動，目前故宮遊客台灣民眾僅佔25%，希望可以做更多事來提升，北院國寶應該輪流南下至南院展覽，否則短期之內很難拉高南院的參觀人數，雖然現在做的事不可能一步到位，但希望有所改變，作為一流的博物館就要向世界一流的博物館看齊。