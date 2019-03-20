這個事業，將成為亞馬遜下一棵“搖錢樹”

美銀19日報告指出，亞馬遜尋求另一個能帶動獲利成長的事業，答案可能落在為企業服務的Amazon Business 。



CNBC報道，Amazon Business 象徵著貝佐斯將觸角擴展至B2B市場（企業對企業）。美銀分析師波士特表示，Amazon Business“結合了亞馬遜消費者市集的多項優點”，例如廣泛的產品選擇，以及便利的配送，且其產品及服務又為“企業、政府機關、教育領域量身打造”。



波士特說：“B2B市場向來有更多阻礙，因為企業採購流程繁雜（通常非網購），但亞馬遜的服務仍穩定獲企業采行。”



雖然亞馬遜的B2B事業才剛嶄露頭角，但美銀認為，B2B電商市場到2021年規模將達到1.4兆美元，比該投銀推估的消費者電商市場規模7，610億美元，高出一倍。換言之，亞馬遜B2B電商事業的潛力，是目前零售事業的兩倍。



亞馬遜的B2B事業要趕上零售部門，還有長路要走，但已開始急起直追。



美銀指出，Amazon Business成交額的年率過去兩年提升十倍。從2016年的10億美元，2018年拉抬至100億美元，到2023年成交額年率將來到337億美元，營收161億美元。



美銀相信，2021年亞馬遜美國B2B電商市占將達10%、國際B2B電商市占達5%，並替亞馬遜帶來1，250億美元至2，450億美元的增加價值。（來源：經濟日報）