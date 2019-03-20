中評社北京3月20日電／北京發布今年首個寒潮預警



今日迎降雨緩解旱情 明天最低氣溫將降至1℃



昨日，北京市氣象台發布了今年來首個寒潮預警。預計3月20至21日，北京最低氣溫將下降8至10℃，21日夜間最低氣溫將降至1℃，平均風力可達4－5級，陣風7級左右，市民要注意防寒保暖。



昨天，北京春意盎然，氣溫一路小跑，最終進入了歷史前三。14時55分，觀象台氣溫達24.8℃，成為1951年至今有完整氣象觀測資料以來，3月中旬歷史第二高的氣溫。東南部地區甚至出現了28℃的“高溫”。據悉，3月中旬歷史最高氣溫出現在2009年3月18日，當天午後最高溫飈升到了29.5℃。



不過，冬衣棉服別急著收，因為這輛“氣溫過山車”馬上就要從高點向下俯衝了。冷空氣今天抵京，今天早晨，南部地區將有小雨，其他地區可能有零星降雨，主要降雨時段為今天午後至前半夜，預計大部分地區降雨量2～8毫米。“春雨貴如油”，這場雨對緩解旱情以及清除污染物，都很有效果。



雨後緊接著就是大風。今天後半夜到21日白天，全市平均風力在4－5級左右，陣風7級左右。22日白天，本市仍有3－4級的北風。伴隨降雨大風的還有降溫。市氣象台昨天16時45分發布了寒潮藍色預警信號，預計20至21日北京地區將出現寒潮天氣，最低氣溫下降8至10℃。



具體來看，今天白天本市最高氣溫17℃，比昨天下降了7.8℃，到了夜間，最低氣溫將降至6℃，比昨日的12℃直降6℃；21日白天最高氣溫14℃，夜間最低氣溫將進一步跌至1℃；22日白天最高溫15℃，最低氣溫3℃。這意味著，在短短48小時的時間裡，北京的氣溫就下降了8～10℃！