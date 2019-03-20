美國LIGO下月啟動第三輪引力波探測

中評社北京3月20日電／美國激光干涉引力波天文台（LIGO）有關負責人19日對新華社記者表示，該機構計劃於4月初啟動第三輪為期一年的科學探測，有關設備在維護和升級後靈敏度提高，有望發現更多引力波事件。



LIGO的主要設備是位於美國路易斯安那州利文斯頓和華盛頓州漢福德的兩個探測儀。利文斯頓天文台負責人約瑟夫·賈伊姆19日在郵件中對新華社記者確認，這兩個探測儀將於4月1日左右恢復運行。2017年8月25日，LIGO暫停運行，進行新一輪調試升級。



歐洲“處女座”（Virgo）引力波探測器計劃與LIGO同時啟動探測，這將是全球引力波探測網絡為時最久、靈敏度最高的一輪探測。



LIGO科學合作團隊發言人戴維·休梅克對新華社記者說，根據此前的探測數據，科研團隊充分相信將探測到更多的雙黑洞合併和雙中子星合併產生的引力波。



引力波是一種“時空漣漪”，類似石頭丟進水裡產生的波紋。黑洞、中子星等天體在碰撞合併過程中有可能產生引力波。LIGO的兩個探測儀於2015年探測到了由雙黑洞合併產生的引力波信號，這是人類歷史上首次直接探測到引力波。2017年，多國科學家合作，第一次直接探測到來自兩顆中子星合併產生的引力波。



LIGO團隊希望新一輪探測能首次探測到中子星與黑洞碰撞產生的引力波。但休梅克說，在現有靈敏度下，未來一年能否探測到中子星與黑洞碰撞或超新星等其他來源的引力波還不確定，團隊成員會堅持搜尋未知信號。



（來源：新華網）