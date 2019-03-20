中國法學會第八次全國會員代表大會在京開幕

3月19日，中國法學會第八次全國會員代表大會在北京人民大會堂開幕。習近平、李克強、栗戰書、王滬寧等黨和國家領導人到會祝賀。 新華社記者 鞠鵬攝 中評社北京3月20日電／中國法學會第八次全國會員代表大會19日上午在人民大會堂開幕。習近平、李克強、栗戰書、王滬寧等黨和國家領導人到會祝賀。



中共中央政治局委員、中央政法委書記郭聲琨受黨中央委托，發表了題為《在全面依法治國新征程中實現新擔當新作為》的致詞。郭聲琨首先向大會的召開表示熱烈祝賀，向全國廣大法學法律工作者致以誠摯問候。



郭聲琨在致詞中說，黨的十八大以來，黨中央將全面依法治國納入“四個全面”戰略布局，加強黨對全面依法治國的集中統一領導，統籌推進科學立法、嚴格執法、公正司法、全民守法，法治中國建設取得了歷史性成就，社會主義法治穩步邁向良法善治新境界。各級法學會團結帶領廣大法學法律工作者建功立業，為社會主義法治國家建設作出了重要貢獻。



郭聲琨表示，希望廣大法學法律工作者堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，自覺做中國特色社會主義法治道路的踐行者、社會主義法治國家的建設者、中國特色社會主義法治理論的發展者、德才兼備的社會主義法治人才的培養者，在波瀾壯闊的時代進程中書寫華章。



丁薛祥、王晨、陳希、趙克志、周強、張軍、汪永清出席開幕式。



第七屆中國法學會會長王樂泉主持會議，並代表第七屆理事會作工作報告。



這次大會的主要任務是，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導，總結中國法學會過去五年工作，研究部署今後五年工作，選舉產生中國法學會新一屆理事會和領導機構。