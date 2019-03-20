年輕人日工作10＋2小時　專家不得提倡

國家統計局近日發布的一份調查報告顯示，北京居民平均日工作時間較十年前增加近1小時。其中，年輕人每天工作10小時，通勤時間近2小時，甚至休息日也要工作7小時42分鐘。報告一經發布，迅速引發熱議。不少人感慨，“於我心有戚戚焉”。



身在職場，總會遇到急難險重的活兒，偶爾加班加點在所難免。但放眼望去，披星戴月的“連軸轉”似乎成為很多行業的一種常態。一些企業、單位肆無忌憚地宣揚加班文化，推行“狼性管理”“996工作制”，更有甚者，直接喊出“5＋2，白加黑”“周六保證不休息，周日休息不保證”。一些企業、單位將“超負荷”“全年無休”乃至積勞成疾作為先進典型的“閃光點”大加推崇，“積極加班”成了考察工作表現的隱性指標。這一切的一切，已經不再是強調愛崗敬業，“工作第一、休息第二”，而是倡導“只要工作，不要休息”。



休息是勞動者最基本的法定權利之一。休息日的多寡，某種程度也是衡量社會文明的標誌。英國工業革命之初，工人日工作時間可達13至16小時，為維護自身權益，改善勞動條件，英、美等國工人進行了頑強抗爭，直到20世紀上半葉，“8小時工作制”才逐漸在全球範圍內推廣開來。作為後發國家，中國在1960年明文規定，全國各城市一切單位必須實行8小時工作制。在此基礎上，又經歷了“大小禮拜”制，直到1995年“五一”，現行的雙休日制度才最終定型，此後又逐漸出現了小長假、“黃金周”、帶薪年休假等等，讓我國勞動者的休息時間進一步增加。可以說，休息多了，既得益於生產力的提高，也得益於法治對勞動者權益的保護。



“不會休息，就不會工作”。加班常態化，不僅讓很多人感到“身體被掏空”，也透支著人們對工作和生活的熱情。一味做加法卻不做減法，還會催生畸形的社會亞文化，滋長形式主義的“秀場”。在這種環境壓力下，很多人是“領導不下班，我也不敢走”，或者認為休息時間工作，才能彰顯自己的勤奮；節假日、下班後開會，才能表達任務的重要；遇事不下發“通知”“意見”、講話稿不連篇累牘，“分量”似乎就不夠，“重視”就體現不出來。實際上，有數據顯示，一個人一周的最佳工作時間是50小時左右，一旦這個數字達到90小時，工作效果和55小時幾乎一致。過度加班大搞“疲勞戰術”，往往徒勞無功，反而疑似作秀，助長了功利投機的職場風氣。



刹住“加班常態化”之風，既有賴於相關法律法規的健全、落地，也需要破除以加班為榮的舊思想。而在這方面，指望單位自省有些不現實，更多需要外在力量的倒逼。就拿黨政機關、事業單位來說，有關部門其實可以做好統籌，從制度上要求領導主動帶頭休假、盡量少占用職工的法定休息時間、持續打擊文山會海等等。當忙則忙，應休則休，才是真正的愛崗敬業。（來源：北京日報）