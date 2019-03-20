廈門會見劉結一？韓國瑜：尊重當地城市安排

是否會見國台辦主任劉結一？韓國瑜口風頗緊。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄3月20日電（記者 高易伸）媒體披露中國國民黨籍高雄市長韓國瑜22日至28日赴大陸訪問，最後一站廈門預計跟國台辦主任劉結一會面。韓國瑜今日上午被問到時口風仍緊，僅強調尊重當地城市安排。



對於媒體問劉結一“特地”飛至廈門跟韓見面？韓國瑜說，他不曉得國台辦主任是怎麼來的？因此不用刻意講“特別飛”，我們去到馬來西亞、新加坡，有些官員沒見到就有人說我們漏氣、被洗臉了，這樣沒意義嘛。我們就尊重當地城市的安排、平常心談經濟，多交朋友心胸打開，告訴各方高雄的未來只有道路沒有圍牆，只有朋友沒有敵人。



韓國瑜強調，我們只確定這趟是“談經濟、不談政治”，確定“東西賣出去、招更多觀光客進來”，這些原則不變。不會去碰觸政治議題，更不會去碰觸中央陸委會再三告誡的紅線問題，純粹定位為“經濟之旅”。若行有餘力也去看看人家怎麼培養青年人，回到高雄後我們也要大力培養下一代青年。



韓國瑜22日一早從高雄啟程飛往香港，23日轉往澳門，24日赴深圳，26至28日在廈門，行程緊湊。根據高雄市府公布的行程，韓國瑜在港澳有幾場投資洽談會，也會參訪金融貿易特區；到深圳將參訪高科技企業；廈門則會參訪港區建設、造訪廈門大學台灣研究院、並與當地台商等座談。