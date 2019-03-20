日本最先進潛艇交付海上自衛隊　日媒卻擔憂

“翔龍”號潛艇 中評社北京3月20日電／日本川崎重工於18日向海上自衛隊交付最先進的潛艇“翔龍”號（如圖）。儘管該潛艇採用不依賴空氣推進系統和魚雷干擾裝置等尖端技術，“顯示日本造船工業的強大實力”，但《日本經濟新聞》網站19日卻對其背後隱藏的危機深感憂慮。



報道稱，隨著此次“翔龍”號交付，海上自衛隊現役潛艇總數達到19艘。即便日本政府努力增加潛艇採購數量，但隨著2021年裝備22艘潛艇擴軍計劃的完成，相關潛艇建造能力也將閑置。“雖然還存在老舊艦艇的更新需求，但今後川崎重工和三菱重工的潛艇建造能力能否保存仍是未知數”。



日本曾希望向澳大利亞出口這種先進潛艇，進而延續潛艇生產線的運作，但法國在競標中最終勝出讓日本的期盼落空。《日本經濟新聞》表示，數十年來日本花費重金研製多型國產潛艇，終於可以建造具備世界先進水平的潛艇，但如果沒有後續訂單，好不容易建立起來的先進潛艇建造能力將難以維繫。“如果潛艇的採購數量減少、出口變得困難，人員和設備的維持將成為造船企業的沉重負擔”。糟糕的是，類似情況還在日本防衛產業擴散。報道稱，因為陸上自衛隊對車輛的需求萎縮，負責研製裝甲車輛的機械製造商小鬆公司“難以實現盈利”，已終止為陸上自衛隊開發新型車輛。航空自衛隊裝備也面臨同樣情況，由於引進美制F－35隱形戰機，日本國產隱形戰機項目已被叫停，技術團隊面臨流失風險。



（來源：環球時報）