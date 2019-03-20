高雄推“瓊瑤宴”　重現70年代風花雪月

在地餐飲業者漢來大飯店推出“瓊瑤宴”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月20日電（記者 蔣繼平）為持續推動中國國民黨籍高雄市長韓國瑜愛情產業鏈政策，高雄市“觀光局”配合知名作家瓊瑤4月22日將到高雄，結合在地餐飲業者漢來大飯店推出“瓊瑤宴”，用瓊瑤書名入菜推出8道料理，席開50桌並演奏電視劇及電影組曲，重溫當初陪伴眾人長大的青春浪漫回憶，也將為高雄春天增添更多浪漫氣息。



高雄在地餐飲業者漢來美食發揮巧思推出瓊瑤宴，用瓊瑤70年代所創作的愛情小說書名入菜，包含“煙雨濛濛六個夢”、“煙鎖重樓兩依依”、“夕陽紅照水雲間”、“卻上心頭千千結”、“火鳥燃燒碧雲天”、“窗外雁兒在林梢”、“還珠格格在水一方”及“紫貝殼紅塵作伴，問斜陽我是一片雲”等8道菜式，從前菜到甜品每道菜均結合2本小說書名，運用食材、顏色、盤飾及料理手法來呈現書名意境。



漢來美食總經理林淑婷表示，這次瓊瑤宴將東方廚藝結合瓊瑤浪漫推出8道菜色，食材幾乎都是在地的高雄食材來取材，宴會當天，更邀請高雄愛樂管弦樂團現場演奏經典電視電影組曲如《一簾幽夢》，餐會布置也會重現小說場景。



潘恆旭表示，自己希望有一天瓊瑤的小說可以幻化成一道道美食，為了實現這個點子等了20年，直到來接高雄“觀光局長”，又在高雄餐飲業遇到餐飲界的最佳主角，漢來的林淑婷總經理和林子寬總經理，才有機會落實這個想法。



潘恆旭指出，瓊瑤本人4月22日會到高雄造訪4天3夜，第一個行程就是參加“瓊瑤宴”，她膾炙人口的《窗外》、《幾部夕陽紅》、《煙雨濛濛》三部著作，都是在高雄創作的，期待藉由瓊瑤宴跟瓊瑤房重現瓊瑤小說愛情故事的浪漫。



除了瓊瑤宴之外，漢來大飯店也推出“瓊瑤主題房”，不但可眺望高雄港美麗夕陽，房內有多禎瓊瑤電影劇照環繞、耳熟能詳的主題曲播放，還準備了瓊瑤經典電視劇DVD、瓊瑤小說系列全集，沉醉在瓊瑤所營造的愛情氛圍讓時光。