一名官員開會像躺在夏威夷海灘　韓國瑜怒斥

高雄市長韓國瑜昨日開市政會議，竟大發雷霆。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄3月20日電（記者 高易伸）高情緒智商（EQ）的中國國民黨高雄市長韓國瑜竟被媒體披露昨日在市政會議上大發雷霆，痛罵市府官員。媒體今日追問時，韓沈吟了好一會兒說，嗯……這個官員差一張躺椅就像在“夏威夷海灘”一樣。



韓國瑜說，市政會議是高雄市最高會議，每位首長有其領導風格，他都要求市政府官員不要再分藍綠，從市長本人開始往前衝，講些勉勵、打氣的話，可能這名官員太輕忽這會議的重要性，因此他真的是第一次發脾氣。這個體系某種程度上“紀律”顯然是還不夠的，所以他發了第一次的脾氣。



韓國瑜希望自己以身作則，帶著官員往前衝，而不是在開會時翹個二郎腿，全身抖來抖去、東張西望，這感覺像在夏威夷海灘度假似的。



高雄市環保局副局長謝汀嵩今日向媒體“自首”，並坦承昨日開會一時失態，因為不常參加市政會議，所以東張西望想看一下身邊的市府同事，結果被韓市長訓斥，強調“自己做得不對”會檢討改進。



昨日議會舉行程序委員會，高雄市各局處首長都要列席，因此市會議由副局長代表出席。韓國瑜昨日上午有行程延誤，較晚才到市政會議現場，但因是首次與各局處副局長開會，韓仍趕回並在會議上要求“高雄正在關鍵時刻，各位局處副首長都是國家栽培很久的事務官，對業務非常熟悉，拜託大家大力協助首長及同仁一起打拚。”



不料，此時韓國瑜卻瞥見一名副局長翹著二郎腿抖腳，還不時東張西望。韓當場怒斥“你哪個單位的？”嚇得這名副局長起立回答。韓則當場訓斥要大家用心幫市民服務，不要整天只想著翹二郎腿，在辦公室無所事事，“這是什麼態度？”



面對市長在市政會議結束前大發雷霆，現場與會官員面面相覷，氣氛瞬間降至冰點，韓國瑜身旁的幾位副市長更是臉色鐵青，會後立即指示該名副局長打報告。