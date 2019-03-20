高師大攜手資策會及展天傳媒 產學合作共創多贏

雙方簽署後歡喜大合影 中評社高雄3月20日電（作者 鄂見智）高雄師範大學於19日下午，分別與財團法人資訊工業策進會產業情報研究所(MIC)及展天影音傳媒有限公司，簽署產學合作備忘錄，雙方分別同意就“人才培育”、“教師與顧問交流”、“提供企業實習計劃”、“影音專業編劇人才及演藝人才培訓”等內容進行合作。簽約典禮上，由高師大校長吳連賞、資策會MIC所長詹文男及展天傳媒執行長王天倫等分別代表雙方簽署，雙方均邀請多位主管及代表到場觀禮見證。



校長吳連賞表示，資策會MIC是台灣最大資訊產業(IT、ICT)推動的火車頭，可以提供許多業界最新資訊，希望雙方能更進一步在資訊人才培育、企業實習、及資訊產業分析、服務體驗課程上多多合作。透過這次簽約，期盼未來雙方除了進行產業研究交流外，讓學生未來可以更順利地銜接職場。第二場與展天影音傳媒公司簽署後，吳校長特別提到，微電影、影音媒體與視覺藝術，將是未來生活主流。高師大擁有擅長影音藝術的音樂系、微電影拍攝與美感設計的視覺設計系與美術系，更設有南台灣唯一的表演藝術碩士學程、藝術產業專班及跨領域藝術研究所。相信未來的合作與交流，定能共創多贏。



資策會MIC詹文男所長表示，資策會產業情報研究所(MIC)專精於通訊產業相關領域的技術、產品、市場、應用及創新商業模式等趨勢研究。期許未來雙方藉由相互交流，發展成為重要的策略合作夥伴，共同提升產業創新轉型與升級能量，培育產業所需人才。



展天影音傳媒公司執行長王天倫表示，當前數位新媒體帶來新的商機,未來看好製作行動廣告微電影影片，微電影影片內容商機無限.市場廣大。展天影音傳媒首選高師大合作，希望整合運用學校資源，提供業界更加值的影音產業服務。將業界需求帶到學校；將學校優秀人才帶入業界，共創雙贏。



