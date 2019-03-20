藍黨團嗆要在台南“如影隨行”抗議賴清德

台南議會國民黨團召開記者會，強調在台南要對如影隨形對賴清德抗議。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南3月20日電（記者 趙家麟）前“行政院長”賴清德登記參選民進黨2020年大選黨內初選。中國國民黨台南議會黨團20日召開記者會表示，將針對賴在台南市長任內房屋稅、拒入議會等不當施政作為等，在賴未來於台南公開活動時，將“如影隨行”抗議並要求道歉。



國民黨團書記長蔡育輝及多位黨籍議員20日召開“國文上台，英文下台”記者會。對於賴清德挑戰蔡英文要爭2020年大選門票，黨團認為那是民進黨的家務事，但賴出身台南，未來也有可能代表民進黨參選，賴過去在台南市長任內的施政作為，人民不能忘卻，賴也應該有所交代。



黨團列舉要向賴清德抗議並要求道歉有四件事：



第一，強徵房屋稅，連續爆漲3年，還創全台唯一違法回溯15年惡例；第二，違背民主機制，不進台南議會接受監督長達200多天；三，登革熱防疫不當，導致100多人死亡、2.6萬名病例；第四，不尊重宮廟民俗信仰文化，引發“滅香”爭議。



黨團表示，賴清德必須對房屋說、拒入議會、防疫不當公開道歉，為“滅香”的爭議疑慮說清楚、講明白。



黨團指出，未來將比照軍公教抗“如影隨形”向蔡英文抗議年改的的方式，只要賴在台南的公開活動，黨團也會“如影隨行”對賴進行行現場抗議。