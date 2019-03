柯文哲：美國跟台灣共享一個普世價值

柯文哲(右三)出席由台灣駐美國代表處在華府雙橡園所舉辦的歡迎酒會。(照片:台北市政府提供) 中評社台北3月20日電/無黨籍台北市長柯文哲於美東時間19日晚間出席台灣駐美國代表處的歡迎酒會時致詞表示,美國跟台灣還是共享一個普世價值,其中最重要的就是民主自由、多元開放,這也是台灣的核心價值,而美國不管是政府或是民間,也都同樣相信這樣的價值,也因為有這樣的共同價值信念,讓美國與台灣可以更堅定地走在一起。



台北市長柯文哲16日至24日赴美參訪,18日晚間從紐約抵達華府,19日展開滿滿一天的美國首都訪問行程,一早就先到布魯金斯學會進行閉門會議;接著前往艾森豪大樓,與美國白宮國安會相關人士碰面;隨後會晤美國國務院官員;晚間出席由台灣駐美國代表處在雙橡園所舉辦的歡迎酒會。台北市政府對上述的參訪內容發出新聞稿。



柯文哲在致詞時特別感謝駐美代表高碩泰與駐美代表處在此次出訪行程的協助,並提到他在2013年來過一次華盛頓D.C.,這次是第二次來訪。柯文哲表示,2017年舉辦世大運時的口號是“台灣走出去,世界走進來,讓世界看見台灣”,如果有機會到美國的政府部門或是智庫,經過雙向溝通後,再次確立美國還是台灣重要的盟邦,最重要的是美國跟台灣還是共享一個普世價值,其中最重要的就是民主自由、多元開放,這也是台灣的核心價值,而美國不管是政府或是民間,也都同樣相信這樣的價值,也因為有這樣的共同價值信念,讓美國與台灣可以更堅定地走在一起。



柯文哲相信,若是有更多的交流、溝通,對雙方的合作會更加穩固,他也再次強調,因為具有共同的價值,彼此的合作才能更加穩固。最後,柯文哲也再次感謝駐美代表處的協助。



媒體關心之前柯文哲對募兵制有不同看法,今天和國防部談完後,有沒有改變想法?柯文哲說,像這種很專業的題目,等我們收集更多,這以後都還會再講,他對記者笑說“After we collect more information, I will tell you”。



記者追問今天聊完之後,還會覺得美國總統特朗普賣台是Of course的嗎?柯文哲表示,美國還是一個成熟的國家,其實美國人內部都有很多意見,所以“Don't worry, The United States is the mature democratic country, so don't worry”。



參訪國務院後柯文哲接受媒體聯訪時,記者詢問稍早到國務院聊了什麼?柯文哲笑著妙回記者,這當然不會告訴妳啊!那有在人家裡面講的,拿來外面講。不過不管怎麼樣,有一點不管怎麼樣,美國還是台灣最重要的朋友“This is the most important”。