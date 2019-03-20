會美國學者團　吳敦義：國民黨執政兩岸和平

吳敦義與美國史丹佛大學學者團合影。（照片：國民黨提供） 中評社台北3月20日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席吳敦義今日上午會見史丹佛大學學者團，吳在會中表示，若國民黨執政，將對兩岸和平較有把握，而九二共識是歷史事實，不容任何否認。這與民進黨執政時搖擺不定、失去信任不同。



吳敦義認為，現階段最大危機是，前“行政院長”賴清德宣布競爭2020民進黨“總統”候選人，賴清德做為“台獨”工作者，基本理念即是主張“台獨”，若是取得民進黨代表權，將引發內部波浪與兩岸間新變數，為兩岸帶來非常難以推測的狀態，也許就是放棄九二共識的和平發展，產生衝突狀況，“台獨”主張將引起兩岸非常嚴重狀況。



史丹佛大學學者團由美國亞洲安全倡議主任艾江山（Karl Eikenberry）大使帶領副主任伊幽曼（Belinda Yeomans）、台灣民主安全計劃執行人祈凱立(Kahris Ali Templeman)立前來國民黨拜會吳敦義。



吳敦議表示，台灣是西太平洋的要角，作為民主自由國家，擁有太平島，守護南海通路，他在“行政院長”任內，特別於太平島設立海軍醫院、改善港口碼頭、延長機場跑道、設立燈塔，以公益方向期望供應鄰近遇困船隻淡水、加油、疾病診治。



吳敦義認為，對美國而言，台灣維持一個自由民主的國家，就像一個很大的不落島，也如永遠守在西太平洋的一萬艘航空母艦般。台灣雖然面積不大，但是對西太平洋的重要性相信美國看得到。美國是民主世界大國，台灣等於是民主世界的兩顆閃亮眼睛，很好的耳朵與智慧的頭腦，絕對要維護台灣作為民主世界的重要堡壘。