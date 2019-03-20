誇誇群：誇你，傳播正能量

圖片來源網絡 中評社北京3月20日電／“我只記得大明湖畔的記者小姐姐”“歡迎記者小仙女降臨人間”“做記者肯定心善人美來著”……昨日，記者偶然進入某高校的誇誇群，就被“誇友”們贊得“體無完膚”。



誇誇群是以誇贊群友為宗旨建立的微信群，只要有人進群，大量“誇友”就要自發地對其進行一輪誇贊。誇誇群盛行於高校，如今成了不少人緩解壓力的渠道。很多網友稱，誇誇群正成為他們快樂的源泉，傳播正能量的陣地。



“這個群是我的快樂源泉。”3月14日，復旦校友郝西哲發了一個帖子回答“如何看待復旦誇誇群”，收獲了6000多個贊。



來自一句“我想被誇”



郝西哲是一名資深“誇友”，他說：“第一次奠定誇誇群話風的對話來源於一位網友的一句‘我想被誇’，後來誇與被誇便蔚然成風了。”



郝西哲說，群友們要求被誇的原因五花八門，比如PPT做不完、論文寫不出來、作業做不完、考試遲到等，“被誇也是求安慰的一種方式，這些困擾生活的雞毛蒜皮的事，每個人都會遇到”。慢慢地，入群的群友更加多元，有畢業的校友，也有外校學生。



校友蕾蕾是抱著好奇心參與其中的代表。上周她看到一條誇誇群的新聞，朋友圈有人發狀態想進群，於是她也加入其中。“群里超好玩，有人過生日，大家就都祝他生日快樂，一個群友便誇道‘你連自己的生日都記得，說明你記性好’。”蕾蕾感覺，群友們腦洞大開，角度新穎，笑點不時襲來。