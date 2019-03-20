藍委急催黨中央　快敲定人選別再拖

藍委林奕華。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北3月20日電（記者 倪鴻祥）前“行政院長”賴清德投入民進黨2020黨內初選，中國國民黨預訂7月、8月才確定人選，引發藍營危機意識。黨籍“立委”林奕華今天上午受訪時表示，連日來接到很多藍營支持者來電反映，不管人選是誰希望趕快敲定，否則很多支持者的熱情會消耗、失望。



民進黨預訂4月17日由中執會公告2020提名名單，黨主席卓榮泰上午接受廣播訪問時表示受蔡英文出訪行程影響，有意延後協調時間。



有關國民黨內初選時程，預訂4月公告，5月領表登記，6月初選，7月於全代會上通過提名，初選機制辦法採7成民調、3成黨員投票決定。黨內有人質疑初選時程太久，人選決定時間太晚，不利將來輔選。



林奕華上午出席國民黨“立法院”黨團記者會後受訪表示，3月16日“立委”補選後，賴清德登記參與民進黨2020初選，前哨戰已經開始了，藍營支持者的憂慮、焦慮也已經出現了，所以這幾天都接到不少支持者反映，希望人選可以趕快確定，不管什麼初選制度，人選趕快確定是支持者現在最大的期待。



林奕華建議國民黨中央，不管到底要推誰選，應該趕快把人選確定後，開始進入下一個階段，與民進黨進行政黨競爭，提出好的政策，把所有應該要發動的能量，發揮到極致，這才是2020大選裡最應該要做的事，所以她覺得別一直在初選制度上討論不確定，這會讓很多支持者失望，而且熱情會消耗。



目前國民黨內已表態爭取2020提名者包括前主席朱立倫，前“立法院”長、不分區“立委”王金平，孫文學校總校長、台灣大學政治系教授張亞中，前台北縣長周錫瑋。未表態有黨主席吳敦義，馬英九被視為熱門人選之一，高雄市長韓國瑜則是最受外界期待代表藍營力拚2020大位的人。