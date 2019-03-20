林子寬：高雄商務客有增加　陸航擬增班

高雄市觀光旅館公會理事長林子寬。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月20日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜即將於22日到28日訪問大陸，此行除了“貨賣出去”，觀光業者也關注“人進得來”。高雄市觀光旅館公會理事長、漢來飯店群總經理林子寬接受中評社訪問時表示，韓市長貨出的去近期繳出很棒的成績單，觀光旅館業非常期待也樂見“人進得來”，尤其這次訪問大陸，陸客人潮就是觀光指標，業界已經開始摩拳擦掌做好準備。



林子寬也談到，近期造訪高雄以商務客群居多，目前大陸的航班都有規劃增班的趨勢，最大的合作夥伴“春秋航空”董事長日前拜訪過韓國瑜市長，也談到增班。



林子寬坦言，台灣過去很多東西發展受到人為跟不合理的阻礙，就是“政治太多了”，撇開政治，對地方發展、觀光發展、經濟發展都是好事，少帶一點政治，多帶一點經濟，多帶一點民眾的需求，不是很好嗎？現在老百姓都很務實，政治都可以談，但要先顧好肚子，等生活好了再來談政治，生活過不去了一天到晚講政治，沒有意義，老百姓傳遞的訊息就是這樣。



林子寬是高雄市觀光旅館公會理事長，同時也是漢來飯店群總經理，漢來大飯店20日配合“觀光局”推出“瓊瑤宴”、“瓊瑤房”，用瓊瑤浪漫文學持續推動韓國瑜的“愛情產業鏈”政策。



林子寬表示，台灣觀光市場呈現逐漸升溫趨勢，加上旅遊補助也有助攻，但觀察陸客的量還不夠大，不過近期到高雄參訪的陸客團體變多，對象還是大陸方面的政府、企業團體來考察，相較之前沉寂了兩年，是相當巨大的改變，觀光及旅館業者都抱持樂觀且相當期待。



林子寬指出，觀察近期造訪高雄以商務客群居多，顯示投資及商業活動增多，且目前大陸的航班都有規劃增班的趨勢，最大的合作夥伴“春秋航空”董事長日前才剛來拜訪過韓市長，也是談到增班部分，一旦增班就會帶來更多大陸觀光客，一定對“人進來”有很大幫助。



林子寬認為，韓市長初期第一個重點是推銷農漁產品，不過自從韓市長上任以來“觀光局”也很積極，局長潘恆旭很有創意，做了許多行銷，未來都會慢慢發酵，推出許多創意活動，漢來都很積極的配合參與，公會也會鼓勵會員飯店全力來配合。觀光不是只有一家飯店，也是高雄市業者的共同責任，目前更在討論更積極的串連，強化合作行銷效果。



針對近期高雄壽山動物園引進熊貓的話題，林子寬表示，“如果熊貓真的能夠送來高雄，那很好啊！都會直接帶動觀光的效果，只是市府必需考慮流程、法規、預算上問題積極解決，民間業者當然是樂觀期待、正面來看待。”



林子寬也說，熊貓可以帶動高雄及南部縣市旅遊人潮，跟台北區域作區隔，變成南部一個熱點。他舉例全世界都有動物園，但是各地園區都有特色，熊貓可以幫高雄壽山動物園帶來樂趣，何樂而不為？而且壽山動物園吸引力目前還不夠，飼養的動物種類不多，吸引人潮度不夠，引進熊貓確實可以大大加分，增加家庭旅遊景點，連結其他景點，才不會西子灣人很多，但壽山動物園人潮稀疏。



至於海霸王集團在法拍以54億元新台幣標下高雄85大樓，林子寬認為，不敢說是打了一劑強心針，但是起碼還是有一個正面效果，充分反映市場的信心。



媒體報道“陸客來台升溫，遊覽車導遊搶手”，內容指出今年1月陸客來台較去年成長9．27％。林子寬也表示，顧客增多，遊覽車跟導遊需求量就會增大，但是過去已經熱絡過一陣子了，只是因為陸客減少才休息跟轉行。林子寬信心十足的說“相信他們很快就會歸隊，只是再把他們重新找回來而已，不會缺的！”