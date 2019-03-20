楊立新指導龔麗君牛莉演喜劇

由楊立新導演，龔麗君、牛莉等主演的喜劇《她們的秘密》 中評社北京3月20日電／由楊立新導演，龔麗君、牛莉等主演的喜劇《她們的秘密》，作為2019首都劇場精品劇目邀請展演“原創劇目邀約單元”作品之一，今天至3月24日在首都劇場和觀眾見面。昨日，該劇彩排場已經贏得首批觀眾認可，劇場裡笑聲掌聲迭起，大家都認為“這是一部所有人都能看得懂的喜劇，但每個人會從中有自己不同的思考”。



荒誕的背後是真實



北京人藝著名演員楊立新，不僅成功演繹了《雷雨》、《天下第一樓》、《茶館》、《戲台》等眾多經典話劇，還因《我愛我家》、《甲方乙方》等優秀影視作品受到觀眾喜愛。近年來，“演而優則導”的楊立新又以導演身份複排或執導了《小井胡同》、《茶館》、《牌坊》等多部京味兒大戲。此次則首次導演喜劇，而且還是以四位女性作為主人公的喜劇《她們的秘密》。



《她們的秘密》故事來源於在國外備受好評的韓國荒誕喜劇《花的秘密》（張鎮原著），講述了在意大利西北部一個小村莊的四名女性，她們與丈夫以釀葡萄酒為生，在村子裡過著平凡的生活。年末某天，以為自己的丈夫們去球場看球賽的四個女人在一起聚會時，意外接到一個電話，所有男人在路上發生了交通事故。恰逢第二天是所有男人入保險的體檢，這讓女人們震驚與慌亂之餘，萌生了應對計謀。於是，四個家庭各自不為人知的故事攪在一起，面對將來生活中巨額債務和農事，她們最終達成一致，為得到丈夫們的保險金，開始秘密協商假扮各自丈夫，從而發生一系列令人啼笑皆非的故事。



在楊立新看來，《她們的秘密》講述的雖然是發生在意大利的故事，“但面對婚姻問題、社會問題的時候，無論是哪個國家的人，幾乎都會有相似的反應，這是人性的反應。”



儘管該劇講述的是千里之外的故事，但《她們的秘密》中的女性聲音卻十分值得關注。故事雖然是荒誕帶有黑色幽默性質的，但荒誕的背後，卻是真實生活的反應，直擊人心。《她們的秘密》從已婚女性的視角探討女性在婚姻裡的艱難和辛酸，用反諷和幽默的方式窺見人生的困苦厚重。劇中的四位已婚女性分別是50歲、40歲、30歲、20歲，處在婚姻的不同階段，各有不可言說的秘密。《她們的秘密》把婚姻中女性的聲音釋放出來，講述她們的焦慮和心事，通過一幕幕喜劇，讓人看到更多值得探討的內容。楊立新表示，“這個戲很溫暖，也很有人情味，很有婦女獨立自主的生活意識。”