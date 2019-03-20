最大浮木動物雕塑入駐植物館

世界上最大的浮木動物雕塑，近日在世園會植物館安了家。北京日報記者 潘之望攝 中評社北京3月20日電／從非洲出發、經過菲律賓，一路向北，“莫莉和她的一家人”近日終於在世園會植物館安了家。這組高10米、重10噸的大家夥由廢棄的小花牡荊製作而成，是世界上最大的浮木動物雕塑，也是植物館裡最大的藝術裝置。它是植物館的明星IP，將成為網紅打卡地。



走進植物館，沿步道攀爬至頂層，便可看見東南角屹立著的龐然大物——“莫莉和她的一家人”。這個藝術裝置由小長頸鹿、公長頸鹿、母長頸鹿和金屬樹組成，從2018年7月開始創作，到2019年1月完工，歷時7個月。今年2月初，裝載長頸鹿的4個大型集裝箱從菲律賓宿務島運出，從天津港入關，3月1日凌晨到達世園會園區，作者詹姆斯·多蘭·韋伯也於同日抵達植物館。緊接著，現場12名工人和1輛100噸吊重的吊車，配合協助作者安裝了長頸鹿，經過3天的中外團隊協作，這組高達10米、重10噸的藝術裝置在植物館屋頂完美亮相。



“莫莉和她的一家人”由鋼筋龍骨架包裹再生木材制成，回收的木材來自小花牡荊，小花牡荊是菲律賓的國樹，20世紀曾被砍伐至滅絕邊緣。作者詹姆斯·多蘭·韋伯是世界領先的枯木動物裝置藝術家，選用小花牡荊，他意在表達滅絕植物經過藝術化創作，重獲新生，別出心裁地傳遞環保理念。



詹姆斯說，小花牡荊曾生長在菲律賓中部，因其經久耐用的品質而備受推崇。由於昆蟲不能鑽進樹幹內，小花牡荊退化得非常非常慢，因此菲律賓人常用小花牡荊的樹幹來支撐房屋。詹姆斯從英國來到菲律賓，偶然間發現了小花牡荊木材可用於藝術創作，後來他專門收集小花牡荊，他收集的小花牡荊木材都是已經死了50年以上的。在過去的30年裡，他一直在收集這些木材，現在他已經收集了100多噸再生的小花牡荊木材。詹姆斯希望通過用早已枯死的木頭製作這種特殊的動物，讓人們關注到植物與人類休戚相關的關係。為保護人類的未來，他以藝術為語言表達，呼籲大家行動起來，珍視森林和植物、愛惜地球資源。



2019北京世園會會期，游人不僅能在植物館欣賞到國內首個室內紅樹林，在空中盤旋步道中俯瞰溫室植物冠部的極致美景，還能看到這組世界最大的浮木動物雕塑，在屋頂的自然書店、觀景台和長頸鹿枯木藝術裝置中感受園藝藝術的魅力。



（來源：北京日報）