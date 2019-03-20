更年期女性睡眠障礙患病率上升

圖片來源網絡 中評社北京3月20日電／3月21日是世界睡眠日。記者從湖南省腦科醫院獲悉，近年來，醫院接診的患有睡眠障礙的更年期女性日益增多。專家建議，睡眠障礙不是單純的睡眠問題，是綜合性疾病症狀，需要進行及時干預、綜合治療。



據湖南省腦科醫院睡眠障礙及神經症科主任駱曉林介紹，目前患上睡眠障礙的人數上升，其中更年期女性患病率上升明顯。更年期女性由於體內雌激素變化大、生活壓力大等原因，容易出現睡眠障礙，如果不重視，不及早就醫干預，這些女性在後期將面臨更嚴重的健康問題，會增加其患上心腦血管疾病的風險。



湖南省腦科醫院睡眠障礙多學科門診組長曾憲祥介紹，睡眠障礙屬於綜合性疾病症狀，主要表現為入睡困難，睡眠中間易醒、早醒、睡眠質量低下，睡眠時間明顯減少，人如果長期失眠會引起一系列抑鬱症的臨床症狀。目前已經發現的睡眠疾患有90餘種，涉及傳統學科10多個。為了更好地為患者服務，醫院正式開放睡眠障礙多學科門診，為睡眠問題患者提供“一站式”解決方案。



專家指出，對於很多睡眠障礙患者，需要解決的往往不是一個單純的睡眠問題。對於更年期女性而言，應該調節情緒，保持心情平和，避免情緒起伏太大，不要過度服用含有雌激素的保健品。同時，家人應給予她們更多理解與關愛，一旦患上失眠，患者應及時到專業機構就診，以免導致慢性頑固性失眠發生。



（來源：新華網）